Профильный комитет ВРУ одобрил законопроект, позволяющий блокировать сайты на 48 часов без решения суда

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Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны одобрил проект закона о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере. Депутаты рекомендовали Верховной Раде принять законопроект в первом чтении, после чего вернуть документ в комитет на доработку.

Напомним, этот законопроект №6688 не с первой попытки был включён в повестку дня Верховной Рады Украины в конце июня. Он вызвал ряд критики из-за некоторых норм. Документ предлагает, в частности, приравнивать кибератаки к одной из форм технологического терроризма.

Кроме того, законопроект содержит предложение предоставить Службе Безопасности Украины право блокировать доступ к любому информационному ресурсу уже не только по решению суда, но и на основании решения прокурора, следователя (при согласовании с прокурором) или Совета национальной безопасности и обороны. Такая блокировка может быть осуществлена только на срок до 48 часов. За это время следственным органам необходимо получить решение суда на блокировку или же снять её.

На Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации, возлагается обязанность следить за соблюдением этого порядка, а также вести Единый реестр выполнения решений о блокировке.

С момента включения законопроекта в повестку дня ВРУ один из его авторов, Иван Винник, пришёл к выводу, что документ нуждается в корректировке.

«Я считаю, что блок об информационной безопасности нуждается в корректировке с учетом решений ЕСПЧ, прежде всего речь идёт о четырёх решения, вынесенные по делам против Турции», — сказал Винник на заседании комитета.

Заместитель председателя СБУ Олег Фролов, который также присутствовал на заседании комитета сообщил, что принятие закона позволит спецслужбе блокировать пул IP-адресов, с которых ожидается кибератаки.

«В СБУ сейчас есть технические возможности предупреждать угрозы. Но закон позволит делать это за двое суток до атаки, а за это время – получать решение суда, которое официально разрешает блокировки», — сказал Фролов.

Источник: hromadske