Законопроект о борьбе с угрозами нацбезопасности в информационной сфере предлагает наделить СБУ правом блокировать сайты без решения суда сроком на 48 часов

Не с первой попытки, но в повестку дня Верховной Рады Украины был включён законопроект №6688, который нацелен на противодействие угрозам национальной безопасности в информационной сфере. Его авторами выступили народные депутаты из комитета национальной безопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тимчук и Татьяна Чорновил (оба — НФ).

Отмечается, что законопроект разработан с целью создания действенных механизмов, направленных на оперативное выявление, реагирование, предупреждение, предотвращение, нейтрализацию киберугроз, кибератак и киберпреступлений, а также ликвидацию их последствий и восстановление устойчивости и надёжности функционирования коммуникационных, технологических систем.

В случае принятия закона, угрозами национальной безопасности в информационной сфере будут признавать влияние на действия органов власти, а сами такие действия и отнесут к категории «технологический терроризм». К этой категории отнесут, в том числе, преступления, совершаемые с террористической целью с применением средств электромагнитного воздействия, компьютерных систем и коммуникационных сетей, систем управления технологическими процессами с применением сети интернет и/или других глобальных сетей передачи данных. В том числе речь идёт о действиях, направленных на осуществление влияния на принятие решений, совершение или не совершение действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами.

Среди прочих норм законопроекта содержится предложение предоставить Службе Безопасности Украины право блокировать доступ к любому информационному ресурсу уже не только по решению суда, но и на основании решения прокурора, следователя (при согласовании с прокурором) или Совета национальной безопасности и обороны. Как пояснил один из авторов законопроекта Дмитрий Тымчук, речь идёт не о полной блокировке работы ресурсов без суда и следствия. В определённых и чётко «установленных законом случаях» случаях СБУ сможет блокировать ресурс сроком лишь на 48 часов.

«Это время дается для того, чтобы СБУ смогла получить решение суда. А сама такая возможность предоставляется для оперативной нейтрализации интернет-ресурса, откуда, например, рассылается вирус, т.е. идёт кибератака (Украина не раз сталкивалась с этой проблемой, только вот инструментов быстрой нейтрализации такой киберугрозы до сих пор нет)», — отметил Дмитрий Тымчук.

При этом владельцы ресурсов не останутся беззащитными перед действиями СБУ.

«Если решения суда не будет, а сама блокировка стала следствием злоупотреблений какого-то должностного лица в СБУ – Уголовный кодекс никто не отменял, ничто не мешает редакции СМИ подать в суд», — добавил автор законопроекта.

Тем не менее, данной законодательной инициативой возмутилась первый заместитель председателя комитета свободы слова и информационной политики Ольга Червакова. Она написала в Facebook, что примером таких угроз, с которыми предлагает бороться законопроект №6688, является «любой общественный контроль или рядовой пикет».

«А внесудебное блокирование сайтов — это возвращение даже не к Януковичу, а к самому Сталину!», — эмоционально заявила Ольга Червакова.