Программа Google Station, предлагающая бесплатный Wi-Fi на развивающихся рынках, будет закрыта до конца этого года





В 2016 году компания Google анонсировала программу Google Station, целью которой было – обеспечить «всех и каждого быстрым Wi-Fi». К тому же, бесплатным. В рамках данной программы поисковый гигант сотрудничал с рядом партнёров, которые совместно развернули сеть бесплатного Wi-Fi доступа на более чем 400 железнодорожных станциях в Индии и «тысячах» других общественных мест. Но теперь эту программу решено закрыть.

Как отмечают в Google, эта программа помогла миллионам пользователей посещать интернет и не переживать об использовании дорогого трафика. Для многих из них это был первый выход в глобальную сеть. Но поскольку цены на мобильную передачу данные на протяжении последних лет стали существенно дешевле на многих рынках, включая Индию, программа Google Station перестала быть необходимой. Потому компания планирует закрыть её в этом году.

Дополнительно отмечается, что поисковому гиганту стало трудно находить устойчивую бизнес-модель для дальнейшего масштабирования программы. В последние годы компания расширила работу Station ​на Индонезию, Мексику, Таиланд, Нигерию, Филиппины, Бразилию и Вьетнам. Компания также запустила программу в Южной Африке всего три месяца назад. На протяжении многих лет Google также изучала различные возможности монетизации программы Google Station. Например, компания начала показывать рекламу пользователям при подключении к интернету через её сервис.

В интервью в начале прошлого года Гульзар Азад, который возглавляет соответствующее направление Google в Индии, говорил, что компания думает о способах расширения Station на большее количество рынков. Вместе с тем, он отметил, что в отношении развертывания на индийских железнодорожных станциях Google достигла своей цели (обслуживать 400 железнодорожных станций). Один из партнёров по программе Google Station – компания RailTel – заявил, что продолжит предоставлять бесплатный Wi-Fi доступ на всех этих железнодорожных станциях.

Добавим, спустя год после того, как Google объявила о своих планах по предоставлению бесплатного Wi-Fi доступа в Индии, самый богатый человек страны, Мукеш Амбани, запустил свою телекоммуникационную сеть Reliance Jio. Она бесплатно предлагала клиентам большой объём трафика в сети 4G в течение длительного периода времени, заставляя других операторов связи снижать стоимость своих тарифов.

Источник: techcrunch