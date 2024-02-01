Программы Microsoft 365 будут доступны на Apple Vision Pro со 2 февраля

Microsoft уже завтра запустит набор своих программ Microsoft Teams, Word, Excel и другие на гарнитуре Apple — в тот же день, когда Vision Pro появится в магазинах США.

Владельцы гарнитур также могут воспользоваться искусственным интеллектом Copilot — для создания черновиков, резюме встреч или презентаций в PowerPoint с помощью голоса.

Word на Vision Pro содержит режим фокусировки (подобный режиму чтения в настольных версиях), а также интерфейс ленты — более удобный для управления прикосновениями. Excel позволяет создавать диаграммы и таблицы, анализировать данные и в целом пользоваться большинством функций из обычной версии программы.

Несмотря на то, что Microsoft недавно запустила платформу Mesh для Microsoft Teams, которая обеспечила проведение встреч в 3D и VR, интеграция с Apple Vision Pro во время запуска не будет доступна.

«Мы будем и дальше вводить инновационные возможности для новых устройств, в частности Microsoft Mesh для Apple Vision Pro в следующем году», — говорит Лори Кроу, директор по маркетингу Microsoft 365.

Подобно программе Zoom на Apple Vision Pro, Microsoft Teams будет поддерживать «персону» Apple (цифровой аватар на основе сканирования лица) во время видеозвонков. Microsoft также добавила эмодзи и обеспечила возможность легко перенести встречу Teams с компьютера или мобильного на Apple Vision Pro или с гарнитуры обратно на другие устройства.

Хотя Microsoft, Disney и другие поддерживают гарнитуру Apple Vision Pro на момент запуска, есть некоторые заметные исключения. Netflix и YouTube не запускают отдельные приложения для гарнитуры на этой неделе, поэтому пользователям придется транслировать видео из Safari. Ранее Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что почти 99% программ для гарнитуры — немодифицированные версии для iPad.

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Источник: Microsoft