Программист создал планировщик задач процессора для Linux на основе гороскопа

Андрій Русанов

Полнофункциональный планировщик для Linux scx_horoscope «принимает решения по планированию работы процессора на основе положений планет в реальном времени и знаков зодиака».


Например, если пользователь, например, Близнецы и работает за компьютером 10 апреля 2026 года, задачи процессора будут выполняться на 50% медленнее. Кажется дичью, но это вполне реальный проект на основе sched_ext. Как рассказывает Tom`s Hardware, это относительно новый фреймворк, который позволяет реализовывать собственные планировщики Linux без патча ядра.

«Зачем позволять простым смертным управлять приоритетами процессора, когда космос может ими управлять?» — спрашивает разработчик Лукас Зампьери.

Инженер Red Hat, который специализируется на архитектуре RISC-V, рассказывает об особенностях и реализации scx_horoscope в репозитории GitHub. Астрологические правила планирования, которые учитывают сложное сочетание планетарных доменов, зодиака, влияние стихий, ретроградные эффекты и т. Д., Чтобы сбалансировать приоритеты задач процессора, сети, системы и памяти, трудно понять. Описание очень подробное, но вряд ли стоит серьезно к нему относиться — стоит сказать, что это чрезвычайно сложная система, объединяющая многие факторы.


Проект доступен по лицензии GPL-2.0 и является «научно сомнительным и космически забавным» произведением. Его вряд ли можно порекомендовать к внедрению в рабочие системы — не из-за ошибок, а потому, что он работает именно так, как задумано. В будущем разработчик планирует добавить «больше космического хаоса».

