Tiny Corp заставила видеокарту AMD работать через USB 3 — на Mac, Windows и Linux

«Вы не представляете, какой уровень инженерии был вложен в это», — пишут авторы мода для карт AMD.

Поддержка внешних видеокарт на Mac и MacBook с процессорами Apple Silicon является известной проблемой среди энтузиастов искусственного интеллекта и машинного обучения. Tiny Corp удалось заставить видеокарту AMD работать в Tiny Grad через USB 3 — стандарт, лишенный всех свойств PCIe. Поскольку используется libusb, эта функциональность будет работать в Windows, Linux и macOS на процессорах Apple.

Обычно видеокарты подключаются через слоты PCIe или интерфейсы Thunderbolt/USB4, которые имеют поддержку туннелирования PCI Express. В отличие от Mac на Intel, устройства на базе Apple Silicon не поддерживают внешние видеокарты. Поэтому несмотря на их эффективность по сравнению с системами на базе x86, пользователи имеют проблемы с работой мощных моделей ИИ на них.

