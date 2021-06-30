Prometheus за підтримки посольства США запускає проєкт перекладу найкращих світових онлайн-курсів українською мовою
Усі охочі зможуть безоплатно навчатися програмування на онлайн-курсі Гарварду, підприємництва у кращих викладачів Массачусетського технологічного інституту, кар’єрного зростання на курсі університету імені Макмастера та створення стартапів на програмі знаменитого бізнес-акселератору Y Combinator. І все це доступно в українському перекладі.
На слухачів очікують професійно озвучені українською відеолекції, перекладені завдання, відповіді на запитання, а також можливість отримати сертифікат про успішне завершення курсу. Наразі на Prometheus відкрито реєстрацію на перші чотири курси проєкту:
- Курс «Веб програмування з Python та JavaScript CS50». Продовження легендарного курсу «CS50: Основи програмування» Гарвардського університету, який вважається одним з найкращих курсів вивчення програмування у світі. Разом з викладачами курсу ви перейдете на новий рівень та навчитесь створювати інтерактивні вебзастосунки. Зареєструватися можна за посиланням.
- Курс «Школа стартапів» від бізнес-акселератора “Y Combinator”. Вартість компаній-випускників “Y Combinator”, серед яких “Airbnb”, “Dropbox” та “Stripe”, становить близько 300 мільярдів доларів, а одним з гостьових лекторів курсу є Марк Цукерберг. На курсі навчають створювати успішні стартапи з нуля — від пошуку ідеї та фінансування до реалізації та налагодження сталих бізнес-процесів. Зареєструватися можна за посиланням.
- Курс «Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал» професорки університету імені Макмастера Барбари Оклі та професора Інституту біологічних досліджень Салка Терренса Седжновскі. Барбара Оклі співтворець найпопулярнішого онлайн-курсу у світі «Навчаймось вчитись», авторка книги «Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential». На курсі йдеться про необхідні навички для успішної кар’єри. Також він містить рекомендації щодо максимально засвоєння знань при онлайн-навчанні, пошуку наставників та правильноє взаємодії з ними. Зареєструватися можна за посиланням.
- Курс «Підприємництво 101: хто ваш клієнт?» викладачів Массачусетського технологічного інституту Ердіна Бешимова та Білла Олета. Курс допоможе опанувати головну навичку для підприємців-початківців — правильно визначати свого клієнта. Під час навчання можна дізнатись, як провести інтерв’ю з потенційними клієнтами, зрозуміти різницю між аналізом ринку зверху вниз і знизу вгору, а також навчитись правильно обирати ринок для конкурентного товару чи послуги. Зареєструватися можна за посиланням.