Prometheus за підтримки посольства США запускає проєкт перекладу найкращих світових онлайн-курсів українською мовою





Усі охочі зможуть безоплатно навчатися програмування на онлайн-курсі Гарварду, підприємництва у кращих викладачів Массачусетського технологічного інституту, кар’єрного зростання на курсі університету імені Макмастера та створення стартапів на програмі знаменитого бізнес-акселератору Y Combinator. І все це доступно в українському перекладі.

На слухачів очікують професійно озвучені українською відеолекції, перекладені завдання, відповіді на запитання, а також можливість отримати сертифікат про успішне завершення курсу. Наразі на Prometheus відкрито реєстрацію на перші чотири курси проєкту: