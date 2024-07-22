Новости Софт 22.07.2024 в 14:06 comment views icon

Прощай, Samsung Messages: какое приложение придет ему на замену в смартфонах Galaxy

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Многие Android-смартфоны поставляются с Google Messages как программой обмена сообщениями по умолчанию. Но Samsung уже давно идет собственным путем и устанавливает Samsung Messages. Сейчас ситуация меняется, поскольку компания объявила о переходе на новое предварительно загруженное приложение для обмена сообщениями.

Новость была опубликована через приложение Samsung Members:

«Начиная с Flip 6, Fold 6 и более новых моделей, приложение Samsung Messages больше не будет предварительно загружено. Вместо этого Google Messages предоставит новый и улучшенный опыт для выражения ваших эмоций, что сделает общение безопасным и веселым».

В то же время сообщается, что пользователи все еще могут загружать Samsung Messages из Galaxy Store. Вместе с тем добавляется, что «некоторые функции будут исключены». Нет ни слова о том, какие именно функции пустили под нож.

Мишал Рахман из Android Authority отметил, что Samsung Messages все еще является приложением по умолчанию в версиях Z Fold 6 и Z Flip 6 в Канаде и Европе. Это говорит о том, что изменение пока что касается только устройств в США.

Samsung пока не прокомментировала запрос, почему она отказывается от Samsung Messages как предварительно загруженного приложения в пользу клиента Google.

Источник: androidauthority

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