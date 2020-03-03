Просил позвонить, менял данные онлайн-банкинга и оформлял кредиты – Киберполиция раскрыла мошенническую схему

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Киберполиция рассказала о новой мошеннической схеме, на которой попался 25-летний житель Волынской области. Путём некоторых манипуляций он оформлял кредиты на других людей.

Отмечается, что фигурант подсаживался к компаниям в учреждениях отдыха, знакомился, общался и отдыхал с ними. Затем просил у одного из участников компании телефон якобы для совершения звонка. Вместо этого в мобильном приложении онлайн-банкинга с помощью функции восстановления пароля он менял финансовый номер владельца смартфона на собственный. После этого он получал СМС-сообщение от банка уже на свой номер. Таким образом, злоумышленник получал доступ к учётным записям онлайн-банкинга пострадавших. В дальнейшем, обладая конфиденциальными данными владельцев этих учетных записей, фигурант оформлял на них онлайн-кредиты от различных учреждений.

Киберполиция провела обыск в помещении фигуранта дела. По результатам обыска была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, SIM-карты и черновые записи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. В качестве наказания подозреваемому грозит до 8 лет заключения.

Источник: Киберполиция