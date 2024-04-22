Процессор Qualcomm Snapdragon X Plus «засветился» в Geekbench 6 с ноутбуком Microsoft Surface Pro 10

Процессор Snapdragon X Elite будет не единственным в новой линейке Qualcomm для компьютеров. Одним из таких чипов может стать Snapdragon X Plus, ноутбук с которым на днях появился в Geekbench 6. Как сообщает Windows Latest, он получит ноутбук Microsoft Surface Pro 10, который также будет иметь вариант Snapdragon X Elite. Также возможно, что Surface Pro 10 будет использовать X Plus, а Surface Laptop 6 получит X Elite.

Как сообщал Windows Central ранее, Microsoft работает над двумя продуктами с Snapdragon X: Surface Pro 10 с OLED-дисплеем и Surface Laptop 6. Благодаря новым результатам в Geekbench стали известны некоторые характеристики Snapdragon X Plus.

Snapdragon X Plus имеет 10 ядер (6 производительных и 4 энергоэффективных) по сравнению с 12 ядрами X Elite, то есть это менее мощный процессор для устройств среднего класса. Он был замечен в устройстве с 16 ГБ оперативной памяти, идентифицированном как OEMMN OEMMN, на котором работала Windows 11 24H2.

Характеристики процессора

План питания — сбалансированный

Процессор — Snapdragon X Plus — X1P64100 — Qualcomm Oryon

Идентификатор — ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 1 Revision 201

Топология — 1 процессор, 10 ядер в двух кластерах, 6 и 4 ядра.

Базовая частота — 3,62 ГГц

Известен список будущих кодовых названий продуктов Surface. OEMSA — Surface Laptop SE, OEMML — Surface Laptop, OEMBR — Surface Laptop с Snapdragon X, а OEMMN — Surface Pro 10. Утечка Geekbench показывает, что Surface Pro 10 (OEMMN) может поставляться в двух вариантах: Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus. Также похоже, что базовый вариант ноутбука будет иметь по крайней мере 16 ГБ оперативной памяти, что может свидетельствовать об отказе Microsoft от базовых 8 ГБ в линейке Surface.

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Ранее Qualcomm объявила о событии, посвященном Snapdragon X, уже послезавтра, 24 апреля. Возможно тогда появится больше данных о новых процессорах.

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