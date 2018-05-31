Процессор Snapdragon 710 засветился в тесте GeekBench и показал почти флагманские результаты

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Недавно анонсированный процессор Snapdragon 710 был замечен в базе денных тестового пакета GeekBench. И этот чип продемонстрировал отличные результаты, сопоставимые с флагманскими процессорами.

В одноядерном тесте GeekBench процессор Snapdragon 710 набрал 1875 баллов. Результат в многоядерном тесте составил 5886 баллов. Процессор Snapdragon 710 сравнивается с чипом Exynos 8995, который используется в смартфоне Samsung Galaxy Note 8. Его показатели составляют 1833 и 6582 балла, соответственно. Таким образом, чипсет среднего уровня (хотя правильнее его относить к категории выше среднего) обеспечивает уровень производительности, сопоставимый с флагманским процессором.

Добавим, процессор Snapdragon 710 изготавливается по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Он содержит два высокопроизводительных ядра Kryo 360 (Cortex A75) с частотой 2,2 ГГц, шесть энергоэффективных ядер Kryo 360 (Cortex A55) с частотой 1,7 ГГц и GPU Adreno 616. Новый чипсет обеспечивает прирост общей производительности на 20% и 2-кратный прирост производительности в задачах искусственного интеллекта по сравнению с моделью Snapdragon 660.

Источник: gizmochina