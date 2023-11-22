Против Sony подали иск на $7,9 млрд за… «завышенные цены на игры в PS Store»

В коллективном групповом иске 8,9 миллиона клиентов требуют компенсации в размере $7,9 млрд.

В жалобе, впервые поданной в августе 2022 года, утверждалось, что Sony «злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке», требуя покупать по завышенным ценам цифровые игры и дополнения через PlayStation Store, который взимает 30% комиссии с разработчиков и издателей.

В настоящее время британский специализированный суд по конкуренции постановил, что иск, поданный экспертом по правам потребителей Алексом Нилом от имени 8,9 миллиона клиентов PlayStation, может быть передан в суд.

«Это первый шаг в обеспечении возврата долгов потребителям в результате нарушения закона компанией, которая годами взимала с них деньги через завышенные цены», — сказал Нил.

Теперь Sony должна объяснить свои действия в суде, а клиенты могут получить компенсацию в размере $7,9 млрд, которые между ними разделят поровну. Жалоба охватывает всех, кто проживал в Великобритании и покупал контент в PlayStation Store в период с 19 августа 2016 по 19 августа 2022 (если кто-то не откажется от участия).