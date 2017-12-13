Провайдер кофеен Starbucks через Wi-Fi внедрял в устройства посетителей код для добычи криптовалюты Monero

На тему скрытого майнинга криптовалют мы в последнее время писали немало. Очередной повод подкинула знаменитая сеть кофеен Starbucks.

Как сообщает ресурс Motherboard, стоило посетителям кофеен Starbucks в Буэнос-Айресе подключиться к локальной сети Wi-Fi, как их устройства сразу же начинали без ведома владельцев майнить криптовалюту Monero для оператора этой сети. Пролить свет на ситуацию помог глава разработчика сервиса корпоративной почты Stensul Ноа Динкин.

Как сообщается, во время одного из визитов в кофейню он заметил десятисекундную задержку при подключении ноутбука к беспроводному интернету. Заподозрив неладное, Динкин принялся копать глубже и почти сразу обнаружил CoinHive — небезызвестный JavaScript-майнер криптовалюты Monero. Динкин уведомил Starbucks о проблеме и спустя несколько дней компания признала, что подобная неприятность действительно имела место и уже устранена.

В разговоре с Motherboard представитель Starbucks подчеркнул, что проблема затронула только кофейни в Буэнос-Айресе и виновником произошедшего стала компания поставщик услуг беспроводного интернета, а не сеть кофеен. В Starbucks также заверили, что нет никаких причин полагать, что проблема является распространенной и может охватывать другие кофейни по всему миру. И тем не менее, подключаясь к публичной точке Wi-Fi будьте бдительны, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

Источник: motherboard