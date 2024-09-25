Новости Крипто 25.09.2024 в 14:40 comment views icon

Приглашаем на N Crypto Awards 2024 — криптособытие года в Украине с топовыми спикерами и 2500+ участниками

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

Приглашаем на N Crypto Awards 2024 — криптособытие года в Украине с топовыми спикерами и 2500+ участниками

Раздел Крипто выходит при поддержке?

6 октября в Киеве стартует масштабное событие для украинской криптоиндустрии — конференция N Crypto Awards 2024, которая соберет сторонников криптовалют и инновационных технологий для обмена опытом.

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На N Crypto Awards 2024 выступят 20+ топовых спикеров, которые расскажут об актуальных трендах криптоиндустрии, Web3 и AI; также будут награждены лидеры отрасли.

Кроме главной сцены будут работать несколько экспозон: Network zone, Game zone, VR zone и большая экспозона от партнеров мероприятия. После завершения основной части гостей ждет Afterparty с шоу-программой.

Место проведения N Crypto Awards 2024 — КВЦ Парковый, старт мероприятия — 6 октября, в 14:00.

Билеты уже в продаже на ncryptoconf.com

Раздел Крипто выходит при поддержке?

Обмифай — это надёжный украинский мониторинг криптообменников, предлагающий выгодные курсы обмена криптовалют, фиата и средств с популярных платёжных систем. Платформа обеспечивает безопасность благодаря страховому депозиту, гарантируя надёжность каждой сделки. Для удобства пользователей доступно уникальное мобильное приложение, позволяющее обменивать валюты в любое время и в любом месте. Популярные направления обмена:
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