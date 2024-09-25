Приглашаем на N Crypto Awards 2024 — криптособытие года в Украине с топовыми спикерами и 2500+ участниками

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

6 октября в Киеве стартует масштабное событие для украинской криптоиндустрии — конференция N Crypto Awards 2024, которая соберет сторонников криптовалют и инновационных технологий для обмена опытом.

На N Crypto Awards 2024 выступят 20+ топовых спикеров, которые расскажут об актуальных трендах криптоиндустрии, Web3 и AI; также будут награждены лидеры отрасли.

Кроме главной сцены будут работать несколько экспозон: Network zone, Game zone, VR zone и большая экспозона от партнеров мероприятия. После завершения основной части гостей ждет Afterparty с шоу-программой.

Место проведения N Crypto Awards 2024 — КВЦ Парковый, старт мероприятия — 6 октября, в 14:00.

Билеты уже в продаже на ncryptoconf.com.

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Обмифай — это надёжный украинский мониторинг криптообменников, предлагающий выгодные курсы обмена криптовалют, фиата и средств с популярных платёжных систем. Платформа обеспечивает безопасность благодаря страховому депозиту, гарантируя надёжность каждой сделки. Для удобства пользователей доступно уникальное мобильное приложение, позволяющее обменивать валюты в любое время и в любом месте. Популярные направления обмена:

TRC20-MONO

TRC20-CASH USD

PRIVAT-TRC20