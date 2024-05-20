Приключенческий экшн «Королевство планеты обезьян» заработал $237 млн за 2 уик-энда — и это четвертый «по кассе» фильм 2024 года

Четвертая глава франшизы об «Обезьянах» заработала $101 млн в прокате США и $136 млн за рубежом.

Сейчас глобальные сборы приключенческого экшена «Королевство планеты обезьян» достигают $237 млн — за две недели проката лента обеспечила себе четвертое место среди самых кассовых фильмов года после второй «Дюны» ($710 млн), «Годзилла и Конг: Новая империя» ($561 млн) и «Кунг-фу Панда 4» ($533 млн).

Среди зарубежных рынков отличились Китай ($20, 4 млн), Франция ($13,8 млн), Мексика ($12 млн) и Великобритания ($10 млн).

Производство фильма «Королевство планеты обезьян» обошлось в $160 млн. По прогнозам, лента Уэса Болла имеет все шансы повторить успех предыдущих частей. «Восстание планеты обезьян» и «Война за планету обезьян» заработали $481 млн и $490 млн соответственно, тогда как «Рассвет планеты обезьян» — пока «самый богатый» в 56-летней франшизе с $710 млн.

Действие фильма разворачивается задолго до правления Цезаря (вождя революции в исполнении Энди Серкиса) и рассказывает о молодой обезьяне по имени Ноа (Оуэн Тиг), отправляющейся в изнурительное путешествие с человеком по имени Мэй (Фрея Аллан), результаты которого определят дальнейшее развитие как обезьян, так и людей.

Онлайн-курс "PR Basis" від Skvot. Дізнайся нюанси різних сфер і обрери свою.Як результат — матимеш стратегію бренду у своєму портфоліо та зможеш стартувати в піарі. Інсайтами ділиться лекторка, яка має 9+ років досвіду. Детальніше про курс

Тем временем комедийное фэнтези Джона Красински «Воображаемые друзья» на сегодня заработало в общей сложности $59 млн ($35 млн пришлись на внутренний прокат, тогда как международный принес $24 млн). Производство фильма обошлось Paramount в $110 млн.

«Воображаемые друзья» сосредотачивается на истории соседей (Райан Рейнольдс и Кейли Флеминг), которые могут видеть воображаемых друзей других людей. В оригинале к озвучиванию фильма присоединились такие известные звезды, как Стив Карелл (который впервые сотрудничает с Красински после «Офис»), Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Брэдли Купер и Джордж Клуни.

Онлайн-курс "PR Basis" від Skvot. Дізнайся нюанси різних сфер і обрери свою.Як результат — матимеш стратегію бренду у своєму портфоліо та зможеш стартувати в піарі. Інсайтами ділиться лекторка, яка має 9+ років досвіду. Детальніше про курс

Источник: Variety