Новый сериал «Офис»: Peacock подтвердил разработку спинофа — на замену команде Dunder Mifflin придут репортеры газеты

Команда документалистов, увековечившая на экране Майкла Скотта и его коллег из офиса бумажной компании в Скрентоне, направляется на Средний Запад в редакцию маленькой газеты, которая изо всех сил пытается выжить с помощью репортеров-добровольцев.

Новый актерский состав возглавят Доналл Глисон («Ex Machina», «Звездные войны») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос», «7 женщин и убийство»), однако детали об их персонажах пока не разглашаются.

Грег Дэниелс, который разработал американскую версию «Офиса», создает новый сериал вместе с Майклом Команом. Оба выступают исполнительными продюсерами вместе с Рики Джервейсом и Стивеном Мерчантом, которые создали оригинальную британскую версию, а также Говардом Кляйном, Беном Сильверманом и Баниджаем Америкасом.

Производство спинофа сериала «Офис» стартует в июле.

«Прошло более 10 лет с тех пор, как последний эпизод «Офиса» вышел в эфир, но сериал продолжает набирать популярность и формировать новые поколения поклонников на Peacock», — говорит Лиза Кац, президент отдела сценарного контента NBCU Entertainment. «В партнерстве с Universal Television и под руководством команды Грега Дэниелса и Майкла Комана, этот новый сериал, действие которого происходит во вселенной Дандер Миффлин, представляет новый состав персонажей в свежем месте, созревшем для комедийного повествования: ежедневная газета».

Действие американского «Офиса» происходит в Скрентоне, штат Пенсильвания, и следует за сотрудниками компании Дандлер Мифлин, сосредоточенной на продаже бумаги. В нем снимались Стив Карелл, Рейн Уилсон, Джон Кразински, Дженна Фишер, Эд Хелмс, Минди Калинг, Би Джей Новак и другие. Шоу сохраняло свою популярность еще долго после выхода из эфира и возродилось после трансляции на стримингах.

До 2023 года «Офис» можно было посмотреть на Netflix, а сейчас все сезоны доступны на Amazon Prime Video и Peacock — в том числе и расширенные версии известных эпизодов (некоторые ранее невиданные сцены, например из серии о «Паркуре» можно посмотреть на YouTube).

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Источник: Variety, The Hollywood Reporter