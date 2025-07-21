PS Store отдает две культовые трилогии игр всего за $6 — в десять раз меньше обычной цены

Во время масштабной распродажи в PS Store сразу две культовые игровые трилогии получили щедрые скидки. Теперь легендарные хиты прошлых лет можно приобрести по цене, которая стала в десять раз ниже.

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Предложение действует на PS4, PS4 Pro, PS5 и PS5 Pro — обе сборки работают через обратную совместимость. Скидка составляет 90%, но она будет активна только до 31 июля. После этого цена каждой коллекции снова поднимется до стандартных 60$. В подборку вошли Mass Effect Legendary Edition и Batman: Arkham Collection. Обе сборки не имеют родной версии для PS5, но полностью поддерживаются на новом поколении.

Mass Effect Legendary Edition включает все три части оригинальной серии: Mass Effect (2007), Mass Effect 2 (2010) и Mass Effect 3 (2012), а также более 40 DLC — с новой графикой, улучшенным геймплеем и поддержкой 4K. Трилогию можно выхватить всего за ₴220, пока обычная цена — ₴2 190.

Batman: Arkham Collection включает Arkham Asylum (2009), Arkham City (2011) и Arkham Knight (2015). Трилогия не включает Arkham Origins (2013), но охватывает основную сюжетную линию, дополненную DLC и полностью улучшенную графику. Обычно она стоит ₴1 790, но сейчас региональная цена — ₴179,90.

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За $6 игроки получают десятки часов геймплея: Mass Effect Legendary Edition рассчитана на 60-140 часов в зависимости от стиля прохождения, а Batman: Arkham Collection — на 40-130 часов. К тому же проекты тепло воспринимает геймерское сообщество, поэтому взять по факту трилогии с кучей DLC довольно выгодное предложение.

Сборники доступны в PlayStation Store уже сейчас. Акция продлится до 31 июля, после чего цены вернутся к полным 60$ за каждую трилогию. Вместе с тем параллельно продолжается большой летняя распродажа в PS Store, к которой мы подготовили список с играми дешевле и дороже.