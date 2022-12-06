Осторожнее с покупкой Starlink в Украине — мошенники на OLX перепродают за 40-50 тыс. грн «одноевровые» акционные терминалы с отсроченным платежом

Из-за войны и российских обстрелов украинских объектов инфраструктуры среди украинцев значительно возросла популярность генераторов и терминалов Starlink. Последние используются для восстановления связи в деоккупированных регионах, коворкингах, а также отдельными людьми для создания резервного интернет-канала в собственных домах. К сожалению, этот популярный товар привлекает внимание не только рядовых украинцев, но и мошенников.

В последние дни начали распространяться сообщения о случаях, когда после приобретения дорого дефицитного терминала Starlink за несколько десятков тысяч гривен с пользователей ещё дополнительно списывают сотни евро. К примеру, такую историю рассказал в Twitter пользователь @omelyankovych. Он купил на OLX терминал Starlink за 50 тыс. грн. А через месяц с его аккаунта было автоматически списано €479, что по нынешнему курсу составляет почти 19 тыс. грн.

А хочете ще прикол? Купуєте на ОЛХ стралінк за 50к, приносите дододму, а через місяць у вас списують 479 євро. Ми один такий придбали. https://t.co/ss8Et9M1GC — Omelyankovych (@omelyankovych) December 4, 2022

Дело в том, что в некоторых странах Европы доступна возможность купить Starlink за €1. Остальное нужно будет заплатить через месяц. Мошенники используют эту особенность для собственной наживы. Они покупают Starlink в Европе за €1, перепродают его в Украине уже за €800-1300 (30-50 тыс. грн), а затем конечному покупателю, регистрирующему оборудование на себе, предстоит ещё дополнительно оплатить полную стоимость терминала. Благодаря такой схеме мошенники получают сверхприбыль в десятки тысяч гривен, а покупателям приходится кратно переплачивать. Если отказаться от оплаты €479, терминал будет заблокирован.

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На OLX можно найти много объявлений, где предлагается купить Starlink вместе со всем необходимым оборудованием. Покупка таких устройств – риск, поскольку заранее проверить покупку терминала очень сложно. Можно только запросить подтверждение оплаты у продавца. Или уже после покупки можно посмотреть историю оплат. Но это уже не избавит от необходимости дополнительно заплатить €479.