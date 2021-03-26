PUBG Mobile преодолела отметку в миллиард загрузок

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





И это без учета геймеров из Китая.

Чтобы преодолеть знаковый рубеж в миллиард загрузок, мобильной PlayerUnknown’s Battlegrounds понадобилось три года — игра вышла 19 марта 2018 года.

PUGB Mobile по сей день считается одной из самых популярных игр на планете. Она также удерживает титул самой прибыльной мобильной игры: в 2020 году выручка PUBG (c учетом китайской версии Game For Peace) достигла 2,6 миллиарда долларов.

На фоне новых достижений и по случаю третьей годовщины проекта Tencent объявила о партнерстве c Warner Bros. В ближайшее время в игре появится «совершенно новый режим», где игроки смогут встретиться с Годзиллой и Конгом из вышедшего на днях в прокат блокбастера «Годзилла против Конга». Tencent также решила открыть классическую карту Karakin для мобильных игроков — она станет доступной 7 апреля.

Разработчики PUGB Mobile продолжают поддерживать тайтл обновлениями, включая карты и прочий контент. Ранее в этом году Tencent анонсировала новую мобильную версию серии PUBG: New State — ее релиз на Android и iOS состоится в конце этого года.