Анонсирована PUBG: New State — новая «королевская битва» в сеттинге 2051 года для iOS и Android [трейлер]

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Компания PUBG Studio представила новую мобильную игру PUBG: New State, релиз которой состоится в 2021 году. Действие игры разворачивается в ближайшем будущем, после событий оригинальной игры прошли годы. В 2051 году в мире воцарится анархия, и многочисленные фракции начнут сражаться друг с другом. Сражение перешло на новые поля битвы и использует новые технологии, требующие быстро адаптироваться и использовать разные тактики для выживания.

Используя разнообразное оружие и тактику, 100 выживших будут сражаться, пока не останется только один игрок или команда. В условиях постоянно сужающейся Синей зоны игроки должны находить оружие, транспорт и расходные материалы, чтобы одержать победу. Игроки также получат новые возможности, включая боевые перекаты, дроны и многое другое.

Разработчики PUBG: New State обещают улучшенную реалистичную графику, оптимизированную для мобильных устройств. Игру уже можно предзаказать на платформе Android, ту же функцию для iOS обещают добавить в ближайшем будущем. За предзаказ обещают лимитированный скин для автомобиля.

Источник: PUBG: New State