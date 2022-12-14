Emergency SOS — функция экстренной спутниковой связи для iPhone 14 — уже доступна в Европе (в Украине пока нет)

Владельцы iPhone 14 во Франции, Германии, Ирландии и Великобритании теперь могут использовать экстренную связь через спутник, если исчезнет сотовая связь или Wi-Fi.

Emergency SOS — новая функция безопасности, представленная в iPhone 14, позволяющая связываться со службами экстренной помощи, когда у пользователей нет обычной сотовой связи или сигнала Wi-Fi. Функция была запущена в США и Канаде в прошлом месяце, а на сегодня уже доступна и во Франции, Германии, Ирландии и Великобритании.

В чрезвычайных ситуациях владельцы iPhone могут связаться через сообщения (не телефонные звонки) с экстренными службами. После того как обычным способом попросить о помощи не получится, iPhone 14 предложит «Сообщить о чрезвычайной ситуации» и предоставит вам анкету для сбора информации.

Ответы на анкету будут отправлены вместе с вашим местоположением, высотой над уровнем моря, уровнем заряда аккумулятора iPhone и вашим медицинским паспортом (если он есть). Можно также известить контакты, которые вы выбрали для сообщения об экстренных случаях.

«Службы экстренной помощи смогут лучше выполнять свою работу благодаря полученной информации. В конце концов это поможет спасти жизнь», — говорит президент Британской ассоциации сотрудников общественной безопасности Джон Энтони.

Журналисты The Verge, которые проверили функцию недавно в парке в Бруклине, говорят, что Emergency SOS сработал хорошо. Отмечается, что отправка сообщений может занять минуту или более в зависимости от сигнала между телефоном и спутником. Также можно поделиться своим местонахождением с друзьями и семьей через спутник с помощью Find My, даже не в экстренных ситуациях.

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Apple утверждает, что функция Emergency SOS появится в большем количестве стран в следующем году. При покупке совместимого iPhone (включая модели 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max) функция будет доступна бесплатно в течение двух лет — относительно того, какую цену установят по истечении срока, информации пока нет.

Для ознакомления с функцией жители Европы, США и Канады могут использовать демонстрационный режим. Для доступа к нему выберите «Параметры» — «Экстренный звонок SOS» — «Экстренный звонок SOS через спутник» — «Попробовать демоверсию».

Вам покажут краткий обзор того, как работает функция, а затем вы сможете временно отключить сотовую связь, чтобы попытаться подключиться к спутнику. После этого можно принять участие в пробном разговоре якобы со службами экстренной помощи.

В качестве альтернативы можно рассмотреть спутниковый коммуникатор InReach Messenger от Garmin, позволяющий отправлять и получать текстовые сообщения вне зоны покрытия сотовой связи. Аккумулятор InReach Messenger обещает обеспечить до 28 дней автономной работы при настройках по умолчанию. Устройство также имеет рейтинг IPX7, то есть сможет пережить пребывание в воде на глубине до 1 метра в течение 30 минут.

Однако все функции inReach Messenger – платные. Месячная подписка стоит 15 долларов, однако цена может достигать 65 долларов, если вы хотите получить неограниченное количество текстовых сообщений и очень короткие интервалы отслеживания (2+ минуты). Сам коммуникатор стоит 300 долларов.