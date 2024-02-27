Работники The Boring Company Илона Маска получили химические ожоги во время строительства тоннелей

В отчете Управления по охране труда утверждается, что во время строительства системы тоннелей в Лас-Вегасе некоторые работники The Boring Company работали по 12 часов без обеда в тяжелых условиях (температура достигала 38°C), а также имели дело с химическими ожогами и другими несчастными случаями.

Тоннель в Лас-Вегасе длиной до 3-х километров был открыт еще в 2021 году, однако The Boring Company продолжала расширять сеть, чтобы соединить Resorts World на Лас-Вегас-Стрип, соседний аэропорт и стадион Allegiant.

Сейчас Bloomberg, ссылаясь на расследование Управления по охране труда, пишет, что некоторые работники во время строительства были вынуждены пробираться через грязь, которая содержала химикаты, из-за чего они получили ожоги.

Имели место и другие несчастные случаи — одного из стажеров «едва не раздавило» из-за обвала контейнера с цементом, а другой работник едва не попал под машину, когда тормоза погрузчика отказали (к счастью, его спас ремень безопасности).

Прошлой осенью Управление по охране труда уже оштрафовало The Boring Company на $112 504 после обнаружения восьми «серьезных» нарушений. Однако компания отвергла претензии, заявив, что организация «не смогла установить, что предполагаемые нарушения имели место».

Илон Маск основал свою туннелестроительную компанию еще в 2016 году, чтобы решить проблему перегруженных дорог.

«Пробки сводят меня с ума», — писал миллиардер в то время в соцсетях.

Сейчас у The Boring Company есть исследовательско-конструкторский тоннель в Хоторне, штат Калифорния, однако единственным активным коммерческим тоннелем является построенный в Лас-Вегасе.

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Компании миллиардера не впервые сталкиваются с обвинениями в потенциальной опасности для работников — в прошлом году расследование Reuters выявило, что работники SpaceX работали более 80 часов в неделю и сталкивались с высоким уровнем травматизма, потому что старались не отставать от «маниакального чувства срочности» Маска. Известно, что миллиардер руководит своими компаниями с высокой интенсивностью, иногда требуя спринтов на работе и даже ночевки на рабочем месте.

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