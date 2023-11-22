Работники завода Tesla в Техасе — о взрывах, падениях и травмах от роботов

В то время как Tesla готовится поставить свои первые Cybertruck клиентам, отчет от The Information рисует ужасную картину на техасском заводе, где строится этот пикап, включая взрыв литейной машины и порезавшего рабочего работа.

В целом, утверждается, что на заводе Gigafactory в Остине в 2022 году пострадал каждый 21 работник. Данные получены из обязательных отчетов о травмах, которые Tesla представляет в OSHA (медицинский регулятор), передает The Verge.

Один из инцидентов в 2021 году произошел с инженером, который подошел к якобы выключенной руке робота, но был прижат к стене, потому что машина неожиданно начала выполнять запрограммированные движения. Свидетель рассказал, что у инженера текла кровь из спины и рук, а после того, как кто-то нажал кнопку аварийной остановки, тот вырвался и оставил кровавый след.

В августе 2022 года один из рабочих попал под тележку, что привело к потере трудоспособности на 127 дней. Через несколько дней другой работник получил травму головы, из-за которой не работал 85 дней.

Другие сообщения о травмах появились недавно. По меньшей мере, один работник получил контузию после того, как его отбросило от взрыва на участке литья металла около Нового 2023 года. Взрыв, как утверждается, был вызван случайным попаданием воды в пресс машину с расплавленным алюминием. Свидетель, который видел видео с камер наблюдения, сказал, что взрыв поднял в воздух шар огня и дыма, повредил матрицу и свернул дверь, что герметизирует камеру. Неизвестно, сообщила ли Tesla об этом OSHA, которая, как сообщается, не проводила проверку этого инцидента.

Другой работник утверждает, что формовочная машина также неправильно герметизировалась и часто выплевывала расплавленный металл. Когда работник предложил решение для устранения проблемы, он получил выговор, потому что ее отключение замедлит производство.

В июне подрядчики, устанавливавшие металлические решетки для надземных переходов на заводе, упали на землю из-за отсутствия защитного оборудования. Часть металлического настила упала на них сверху, в результате чего они получили переломы и прокол лёгкого. OSHA провела проверку этого инцидента и оштрафовала подрядчиков.

Это не единственный случай, когда вещи падали сверху: есть сообщения о случаях падения на землю воздуховодов кондиционеров, стальных балок и других строительных материалов рядом с автомастерами.

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Завод Tesla во Фремонте в Калифорнии имеет бурную историю с травмами работников. Уровень травматизма там выше, чем в среднем по стране. Компанию Tesla обвиняют в занижении количества травм и в том, что она не устранила опасность в открытой палатке, установленной для конвейера, за что на нее налагают штрафы.

Gigafactory Tesla в Остине впервые открылась в апреле 2022 года и была построена примерно через два года после объявления о ее открытии в 2020 году. Работники описывали компанию как имеющую «ультражорсткую» культуру труда, которая заставляет их работать сверхурочно, в опасных условиях, испытывать притеснения и т.д.

Генеральный директор Tesla Илон Маск исторически противодействовал попыткам своих работников объединиться в профсоюзы. Он решил построить завод в Техасе, где действует принцип права на труд и где профсоюзам сложнее организовывать работников. Похожая ситуация и на другом предприятии Маска в Техасе – SpaceX.