Вас уволят из Twitter даже если вы остаетесь спать на работе – под сокращение попала Эстер Кроуфорд, руководившая Twitter Blue, и еще 50 человек

Илон Маск уже в четвертый раз увольняет сотрудников после своего прошлогоднего обещания покончить с увольнениями. Согласно информации Engadget, более 50 человек были уволены из компании в субботу (!). В ряде случаев это происходило в типичном стиле нового руководства компании: без каких-либо бесед и объявлений люди просто узнавали, что их аккаунты заблокированы. Сообщается, что увольнения затронули несколько отделов, включая инженерный.

«Под раздачу» попала и Эстер Кроуфорд, одна из самых узнаваемых и преданных сотрудниц Twitter 2.0. Она руководила редизайном Twitter Blue и курировала работу над новой платежной платформой. В какой-то момент она даже поделилась фотографией, как она спит на полу в офисе:

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD

Увольнения коснулись как минимум еще одного видного сотрудника. В субботу утром основатель Revue Мартейн де Куйпер написал, что был среди тех, кто потерял работу: «Проснувшись, я обнаружил, что моя электронная почта заблокирована Похоже, меня отпустили».

Waking up to find I’ve been locked out of my email. Looks like I’m let go. Now my Revue journey is really over 🫡

— Martijn (@mdekuijper) February 26, 2023