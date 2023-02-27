Новости Бизнес 27.02.2023 в 15:13

Вас уволят из Twitter даже если вы остаетесь спать на работе – под сокращение попала Эстер Кроуфорд, руководившая Twitter Blue, и еще 50 человек

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Илон Маск уже в четвертый раз увольняет сотрудников после своего прошлогоднего обещания покончить с увольнениями. Согласно информации Engadget, более 50 человек были уволены из компании в субботу (!). В ряде случаев это происходило в типичном стиле нового руководства компании: без каких-либо бесед и объявлений люди просто узнавали, что их аккаунты заблокированы. Сообщается, что увольнения затронули несколько отделов, включая инженерный.

«Под раздачу» попала и Эстер Кроуфорд, одна из самых узнаваемых и преданных сотрудниц Twitter 2.0. Она руководила редизайном Twitter Blue и курировала работу над новой платежной платформой. В какой-то момент она даже поделилась фотографией, как она спит на полу в офисе:

Увольнения коснулись как минимум еще одного видного сотрудника. В субботу утром основатель Revue Мартейн де Куйпер написал, что был среди тех, кто потерял работу: «Проснувшись, я обнаружил, что моя электронная почта заблокирована Похоже, меня отпустили».

Маск закрыл Revue в начале этого года. Он не стал комментировать сокращения, ограничившись сообщением на грани издевательства: «Надеюсь, у вас хорошее воскресенье. Первый день оставшейся части вашей жизни».

С тех пор как Маск возглавил компанию, из Twitter уволили более 80% штатных сотрудников. По состоянию на январь ежедневный доход компании снизился на 40% по сравнению с прошлым годом.

Гендиректор Twitter заверил сотрудников, что после покупки Илоном Маском увольнения не планируются. А соучредитель микроблога Джек Дорси выразил будущему владельцу свою поддержку


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