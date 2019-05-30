«Райффайзен Банк Аваль» и Visa предлагают украинским предпринимателям консьерж-сервис в виде чат-бота

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«Райффайзен Банк Аваль» и платёжная система Visa сообщили о запуске уникального для украинского рынка продукта для предпринимателей, являющихся клиентами банка, — Чат-бот Консьерж-сервис Бизнес Банкинг. Это современный консьерж-сервис в формате чат-бота для мессенджеров, который облегчает ежедневную рутину для владельцев малого и среднего бизнеса. Он доступен в Viber и Telegram.

В частности, сервис бесплатно оказывает помощь с любыми информационными и организационными запросами, организациями путешествий, онлайн-покупками и содержит проактивные сервисы, такие как напоминание и персональный календарь. Чат-бот «Райффайзен Бизнес» может ответить на любой вопрос о пользовании платёжной картой и проинформировать о привилегиях, доступных для держателей карт Visa. Кроме того, чат-бот может пригодиться в ведении повседневных дел (в частности, нанять клининговую компанию или срочно найти няню для ребёнка) и даже стать персональным сомелье и помочь сформировать персональную коллекцию напитков. Все эти услуги доступны для предпринимателей-клиентов «Райффайзен Банка Аваль», которые являются держателями платежных карт Visa.

В зависимости от пакета обслуживания клиентов Бизнес банкинга, Чат-бот «Райффайзен Бизнес» дополнительно предлагает расширенный пакет услуг, среди которых — юридические консультации, услуги дизайнера, переводчика, курьера, а кроме того — услуги по аутсорсингу бухгалтерской отчётности.

Больше информации о возможностях и пакетах чат-бота «Райффайзен Бизнес» можно найти на сайте банка.