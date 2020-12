Ракета стартапа Astra впервые достигла космоса, хотя так и не смогла выйти на целевую орбиту

Американский стартап Astra, который пытается разработать решения для запуска на орбиту малых спутников, совершил первый запуск ракеты в космос.

Ракета стартовала с Аляски. Несмотря на тот факт, что она не набрала нужную скорость для выхода на целевую орбиту, в стартапе считают, что испытательный полёт прошел успешно. Компания уже готовится к запуску своей следующей ракеты, на этот раз с полезной нагрузкой на борту.

Ракета Astra, получившая название 3.2, взлетела с комплекса Тихоокеанского космодрома на Аляске около 16:00 по восточному времени (23:00 по киевскому времени) во вторник 15 декабря. Аппарат успешно поднялся в космос, выполнив все плановые операции по воспламенению двигателя и отделению. Ракета достигла заданной высоты 390 километров и конечной скорости 7,2 км/с. К сожалению, это было меньше целевой скорости 7,68 км/с, чтобы аппарат вышел на необходимую орбиту.

A quick video recap of our 8.5-minute flight to space today! pic.twitter.com/gvElF4fbAZ

