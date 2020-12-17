Ракета стартапа Astra впервые достигла космоса, хотя так и не смогла выйти на целевую орбиту





Американский стартап Astra, который пытается разработать решения для запуска на орбиту малых спутников, совершил первый запуск ракеты в космос.

Ракета стартовала с Аляски. Несмотря на тот факт, что она не набрала нужную скорость для выхода на целевую орбиту, в стартапе считают, что испытательный полёт прошел успешно. Компания уже готовится к запуску своей следующей ракеты, на этот раз с полезной нагрузкой на борту.

Ракета Astra, получившая название 3.2, взлетела с комплекса Тихоокеанского космодрома на Аляске около 16:00 по восточному времени (23:00 по киевскому времени) во вторник 15 декабря. Аппарат успешно поднялся в космос, выполнив все плановые операции по воспламенению двигателя и отделению. Ракета достигла заданной высоты 390 километров и конечной скорости 7,2 км/с. К сожалению, это было меньше целевой скорости 7,68 км/с, чтобы аппарат вышел на необходимую орбиту.

A quick video recap of our 8.5-minute flight to space today! pic.twitter.com/gvElF4fbAZ — Astra (@Astra) December 16, 2020

Как заявляют в компании, недочёт легко исправить к следующему запуску. Отмечается, что в баках ракеты были остатки жидкого топлива, которые не позволили аппарату достичь целевой точки. Таким образом, к следующему пуску инженерам просто нужно скорректировать соотношение топлива в баках. При этом не потребуется вносить каких-либо изменений в конструкцию ракеты, в её аппаратные или программные компоненты.

Хотя в этот раз пуск ракеты осуществлялся без полезной нагрузки, по данным телеметрии, ракета могла бы справиться с выводом груза на орбиту. У Astra есть другая готовая к запуску ракета, и она поднимется в космос уже с полезной нагрузкой.

Стартап Astra был создан в 2016 году. Его целью является создание ракеты, которая смогла бы выводить в космос небольшие полезные нагрузки с небольшой стоимостью запусков. Ранее представители Astra заявляли, что один запуск их ракеты будет стоить около $2,5 млн.

Нынешний запуск произошёл через 3 месяца после предыдущей попытки, закончившейся неудачей. Запуск ракеты 3.1 состоялся в сентябре этого года. Тогда пуск прошёл хорошо, но вскоре ракета начала дрейфовать, и двигатели отключились раньше времени. В результате, ракета упала и взорвалась при ударе.

Источник: The Verge