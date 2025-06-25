6 самых интересных объектов с фото обсерватории Веры Рубин

Обнародованные 23 июня первые изображения новой Обсерватории Веры Рубин, демонстрирующие более 10 млн галактик вокруг скопления Девы, поражают подробностями.

Человеческий глаз не в состоянии целиком охватить полное изображение с разрешением 3200 мегапикселей. Однако астрономы сделали масштабированную версию изображения, включающую невероятно крупные планы космических объектов. Вот 6 самых интересных из них.

Спиральная галактика Мессье 61

Эта галактика, расположенная на расстоянии примерно 55 млн световых лет от Земли, намекает астрономам на то, как выглядит снаружи наша галактика Млечный путь. M61 имеет сильно изогнутые, спиральные рукава и яркое галактическое ядро со сверхмассивной черной дырой. Впервые астрономы открыли ее еще в 1779 году. Сегодня ее, несмотря на расстояние, можно увидеть в качественный телескоп у себя на заднем дворе.

Столкновение трех спиральных галактик

Три спиральные галактики, оказавшиеся слишком близко друг к другу, растягиваются под действием гравитации и постепенно сливаются в одну. Такие слияния не являются чем-то странным для космоса. По мнению ученых, наша галактика Млечный путь не менее 15 раз сливалась с другими галактиками в течение последних 12 млрд лет.

Яркие близкие звезды

Кроме дальних объектов в скоплении Девы 8,4 метровый телескоп LSST захватил небольшое количество относительно близких к нам ярких звезд. Их обнаруживают по характерным дифракционным лучам и свечению с красноватым оттенком — эффектами рассеивания света внутри телескопа. Они находятся в пределах нашей галактики Млечный путь. Их обнаружение помогает астрономам отделять эти звезды от далеких галактик.

Большое галактическое скопление

Скопления галактик представляют собой самые большие объекты во Вселенной, связанные гравитацией. По данным NASA, скопление Девы включает в себя около 2 тыс. галактик, которые вращаются относительно близко друг к другу. Однако изображения из Обсерватории Веры Рубин демонстрируют, как это скопление выглядит извне. Каждое размытое оранжевое пятно света в этой части изображения — это галактика с миллиардами звезд.

Слабые полосы газа и пыли перекрывают промежутки между далекими галактиками. Хотя это невозможно определить невооруженным глазом, наша родная галактика является частью похожего скопления, называемого Сверхскоплением Девы, содержащим как местную группу (группу галактик, включающую Млечный Путь), так и скопление Девы.

Галактики, уважающие границы друг друга

Две спиральные галактики, подобные друг другу, удивительным образом сосуществуют не нарушая границ. Причина кроется в небольшой оптической иллюзии. Хотя галактики кажутся расположенными рядом, одна из них находится гораздо глубже в космосе, чем другая.

По данным астрономов из Обсерватории Веры Рубин, галактика справа (NGC 4411) находится примерно в 50 млн световых лет от Земли, тогда как галактика слева (NGC 4411b) — более чем в 70 млн световых лет.

Галактика NGC 4343

Разбросанные по всему изображению длинные лучи яркого света во многих случаях являются спиральными галактиками, наклоненными так, что нам они кажутся сплющенными. Даже внимательно посмотрев на галактику NGC 4343, увидеть ее спиральные рукава не удастся. Однако можно увидеть активное галактическое ядро, питающее сверхмассивную черную дыру.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: LiveScience