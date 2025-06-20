Новости Наука и космос 20.06.2025 в 12:41 comment views icon

Солнышко, прости: Марс «загулял» с другой звездой на небе

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Солнышко, прости: Марс «загулял» с другой звездой на небе

Редкое фото демонстрирует чрезвычайно яркий Марс рядом с самой яркой звездой в созвездии Льва Регул.

Созвездие Льва состоит из четырех звезд, объединенных в две пары, находящихся на расстоянии 79 световых лет от Земли. Голубой оттенок исходит от самой яркой звезды в созвездии — Регул, которая примерно в 4,5 раза массивнее Солнца. Ее часто можно увидеть рядом с другими планетами Солнечной системы и Луной в ночном небе.

Сейчас Марс и Регул кажутся близкими друг к другу. Их сближение достигло максимума 17 июня, когда угловое расстояние между ними составляло менее одного градуса. Красная планета сейчас очень яркая ночью из-за своего положения относительно Земли и Солнца.

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Виртуальный телескоп

16 июня Virtual Telescope Project в Италии сделал фото Марса и Регула почти одинаково ярких. Если внимательно присмотреться, можно увидеть размытое, слабое пятно света между Марсом и Регулом, расположенное чуть ближе к голубой звезде. Это призрачный след карликовой галактики Leo I, находящейся примерно в 820 тыс. световых лет от Земли.

Марс и Регул будут оставаться приближенными друг к другу до 22 июня. Сейчас они уже не так близки друг к другу, однако их еще можно увидеть вместе невооруженным глазом. Лучшее время для наблюдения — сразу после сумерек, при условии абсолютно ясного неба. В следующий раз Регул будет виден рядом с Луной 29 июня, а затем 26 июля, 23 августа.

Не так давно мы писали, что марсоход NASA Perseverance сделал редкое фото крошечного спутника Марса Деймоса на рассвете. 1 марта этого года, в 4:27 по местному времени, Perseverance сфотографировал свечение от меньшего из двух спутников Красной планеты Деймоса. Для создания кадров с большой выдержкой, около 3,28 секунд, марсоход использовал левую навигационную камеру.

К тому же Perseverance недавно сделал первые в истории фото полярного сияния на Марсе с поверхности планеты. Полярные сияния были сфотографированы в марте 2024 года, после того, как поток солнечных частиц в результате коронального выброса массы столкнулся с магнитным полем Красной планеты. Это возбудило газ в тонкой атмосфере планеты, который начал излучать свет, подобно тому, как на Земле возникает северное сияние.

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Источник: LiveScience

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