Раскрыт актерский состав шестого сезона сериала Black Mirror / «Черное зеркало»: Аарон Пол, Джош Хартнетт, Кейт Мара, Зази Битц и др.

Издание Variety со ссылкой на собственные источники опубликовало основной актерский состав нового сезона фантастического сериала Black Mirror / «Черное зеркало» от платформы Netflix.

Предыдущий пятый сезон в составе всего трех серий вышел 5 июня 2019 года, однако новый шестой сезон все еще снимают, так что разрыв между сезонами составит более трех лет.

Официального объявления от Netflix по поводу актерского состава все еще нет, но источники Variety настаивают, что в новых сериях мы увидим таких актеров, как: Зази Битц, Паапа Эссиеду, Джош Хартнетт, Аарон Пол, Кейт Мара, Дэнни Рамирес, Клара Ругаард, Оден Торнтон и Анджана Васан. Также издание считает, что в шестом сезоне будет более трех эпизодов, что не может не радовать.

Аарона Пола («Во все тяжкие»), Джоша Хартнетта («Счастливое число Слевина») и Кейт Мару («Карточный домик») особой необходимости представлять нет. В свою очередь Зази Битц наиболее известна по сериалу «Атланта» и фильму «Дэдпул 2», Паапа Эссиеду отметился в экранизации детектива Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе»», а Дэнни Рамирес — в боевике «Топ Ган: Мэверик». Остальные актеры принадлежат к классу многообещающих, но не самых известных.

Точной даты премьеры шестого сезона сериала Black Mirror / «Черное зеркало» пока нет, но стоит ориентироваться на конец текущего — начало следующего года.

Источник: Variety