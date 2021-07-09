Раскрыты финальные характеристики смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Как ожидается, осенью компания Google представит свои новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Тем не менее, инсайдеры уже готовы делиться сведениями об этих устройствах. Джон Проссер рассказал о финальных технических характеристиках Google Pixel 6 и 6 Pro.

Одним из наиболее существенных улучшений по сравнению с моделями предыдущего поколения является ёмкость батареи. Стандартная модель Pixel 6 получила аккумулятор ёмкостью 4614 мАч, а старшая версия Pixel 6 Pro – 5000 мАч. Устройства получат чипсет индивидуальной разработки. Он будет изготавливаться компанией Samsung по нормам 5-нанометрового технологического процесса, а его производительность будет находиться между Snapdragon 865 и 888.

Модель Google Pixel 6 оснащена 6,4-дюймовым AMOLED. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища может быть 128 или 256 ГБ. Основная камера содержит только два модуля: главный 50-мегапиксельный и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный.

В случае Google Pixel 6 Pro предлагается более крупный 6,71-дюймовый дисплей, выполненный на базе технологии P-OLED. Объём оперативной памяти увеличен до 12 ГБ, а для тех, кому нужен большой объём хранилища, предлагается вариант с 512 ГБ встроенной памяти (в дополнение к двум версиям, доступным в обычном Pixel 6). Основная камера в дополнение к двум модулям, доступным в Pixel 6, получила третий модуль – телефото с 48-мегапиксельным сенсором.

Смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro станут одними из первых, работающими под управлением новейшей версии операционной системы Android 12. По данным Проссера, Google обеспечит эти устройства обновлениями ПО на протяжении 5 лет.

Источник: gsmarena