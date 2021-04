Раскрыты основные характеристики и уровень производительности мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti

Осведомлённые источники поделились сведениями о грядущих видеокартах NVIDIA для ноутбуков, основанных на графическом процессоре GA107.

Отмечается, что этот GPU начального уровня получат мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti. В первом случае будет доступно 2048 CUDA ядер, а версия RTX 3050 Ti получит 2560 CUDA ядер. Пока что публикация не содержит подробных сведений об архитектуре нового графического процессора. Однако, будучи частью серии RTX, он явно должен содержать специализированные RT и Tensor ядра – впервые для чипов начального уровня, используемых в устройствах серии xx50. И это будет существенное обновление по сравнению с существующей серией GTX 16.

Показатель TDP для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 будет находиться в диапазоне от 35 Вт до 80 Вт. При максимальной нагрузке и тепловом пакете 80 Вт графический чип будет работать на частоте до 1740 МГц и должен обеспечивать производительность до 7,2 терафлопс при вычислениях с одинарной точностью. В случае GeForce RTX 3050 Ti максимальная производительность должна достигать до 8,7 терафлопс.

Обе модели мобильных видеокарт получат одинаковую конфигурацию памяти – 4 ГБ GDDR6 с шиной доступа 128 бит. Частота памяти заявлена на уровне 5,5 ГГц. Эти устройства ориентированы на запуск игр в разрешении 1080p.

Источник также поделился результатами синтетических и игровых тестов грядущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti. Согласно имеющейся информации, версия GeForce RTX 3050 Ti опережает своего младшего собрата на 9% в 3DMark Time Spy, на 15% в игре Shadow of the Tomb Raider при настройках качества графики настройки Ultra и на 41% в Shadow of the Tomb Raider с настройками Medium. Однако разрешение изображения при запуске игры не уточняется.

Если же сравнивать GeForce RTX 3050 Ti с GeForce GTX 1650 Ti, то прирост производительности в 3DMark Time Spy достигает уже 46%, а в игре Shadow of the Tomb Raider – 44% (Ultra) и 63% (Medium). Обычная версия GeForce RTX 3050 опережает GeForce GTX 1650 Ti на 37% в 3DMark Time Spy, на 36% – в игре Shadow of the Tomb Raider с настройками Ultra и на 27% – в Shadow of the Tomb Raider с настройками Medium. К сожалению, не уточняется, проводилось ли тестирование на системах, сопоставимых в плане технических характеристик.

