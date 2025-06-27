NVIDIA рассказала, почему десктопные RTX 5050 получили GDDR6, а ноутбучные имеют GDDR7 — объяснение такое себе

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Многих удивило решение NVIDIA использовать предыдущий стандарт памяти GDDR6 в видеокартах RTX 5050 для настольных ПК, в то время как ноутбучные имеют GDDR7.

Директор NVIDIA по связям с общественностью Бен Берраондо в ответе на сообщение в X защищал использование GDDR6 в десктопной RTX 5050 в десктопной RTX 5050 для настольных компьютеров утверждая, что GDDR7 является «лучшим выбором для ноутбуков».

Он говорит, что серия RTX 5050 представляет собой особый случай, когда GDDR6 более целесообразна для настольной версии, а GDDR7 — для ноутбука, чем если бы у обоих была GDDR7. Он объяснил, что более низкая температура и более высокая энергоэффективность являются причиной того, что мобильная RTX 5050 имеет GDDR7.

The RTX 5050 notebook GPU has been optimized for the best power efficiency for portable laptops with great battery life. Therefore G6 is the best choice for desktops and the more power efficient G7 is the best choice for laptops. — Ben Berraondo (@MrBenB) June 25, 2025

«Видеокарта RTX 5050 для ноутбуков оптимизирована для наилучшей энергоэффективности и времени автономной работы. Поэтому G6 является лучшим выбором для настольных компьютеров, а более энергоэффективный G7 — лучшим выбором для ноутбуков […] Преимущества G7 заключаются в улучшении охлаждения и продолжительности работы от батареи, что является решающим для наших OEM-партнеров, и, надеемся, вы увидите несколько отличных вариантов ноутбуков», — пишет Берраондо в двух ответах.

In this case benefits of G7 are for thermals and battery life, crucial for our OEM partners and hopefully you’ll see some great laptop options — Ben Berraondo (@MrBenB) June 25, 2025

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Однако он не назвал никаких преимуществ GDDR6 для настольных ПК и не сказал, почему бы такой эффективной GDDR7 не быть в видеокартах для них. Сайт Tom’s Hardware высказывает очевидную мысль, что GDDR6 не имеет никакого известного преимущества над GDDR7 (да и неизвестной тоже). Самые быстрые модули скорости GDDR6 имеют пропускную способность 20 Гбит/с GDDR7 обеспечивает на 40% большую скорость, а самые медленные модули работают со скоростью 28 Гбит/с. Вполне вероятно, что NVIDIA выбрала GDDR6 для RTX 5050 из соображений экономии средств и, возможно, лучшей доступности поставок.

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