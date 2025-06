NVIDIA рассказала, почему десктопные RTX 5050 получили GDDR6, а ноутбучные имеют GDDR7 — объяснение такое себе

Многих удивило решение NVIDIA использовать предыдущий стандарт памяти GDDR6 в видеокартах RTX 5050 для настольных ПК, в то время как ноутбучные имеют GDDR7.

Директор NVIDIA по связям с общественностью Бен Берраондо в ответе на сообщение в X защищал использование GDDR6 в десктопной RTX 5050 в десктопной RTX 5050 для настольных компьютеров утверждая, что GDDR7 является «лучшим выбором для ноутбуков».

Он говорит, что серия RTX 5050 представляет собой особый случай, когда GDDR6 более целесообразна для настольной версии, а GDDR7 — для ноутбука, чем если бы у обоих была GDDR7. Он объяснил, что более низкая температура и более высокая энергоэффективность являются причиной того, что мобильная RTX 5050 имеет GDDR7.

The RTX 5050 notebook GPU has been optimized for the best power efficiency for portable laptops with great battery life. Therefore G6 is the best choice for desktops and the more power efficient G7 is the best choice for laptops.

