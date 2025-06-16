Эта NVIDIA RTX 5090 стоит $24000 — что в ней особенного

Asus RTX 5090 ROG Astral Dhahab Edition является одной из самых дорогих видеокарт NVIDIA, но не настолько. Особая деталь делает ее привлекательной для владельца, который потратил кучу денег.

Видеокарты Dhahab Edition продаются эксклюзивно на Ближнем Востоке. Экстравагантный дизайн с использованием золота и арабской каллиграфии привлекает внимание и за пределами региона. Пользователи из других стран могут приобрести эту модель «с рук» на соответствующих платформах, где она тоже чрезвычайно дорогая. Но в этом случае стоимость превышает рекомендованную NVIDIA в 12 раз.

В сегменте лакшери не бывает верхней границы, и Asus сыграла на этом — как заявлено, в целях благотворительности. Компания добавила в отделку видеокарты подпись генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга и продала ее на благотворительном аукционе.

Победная ставка достигла $24 200, ближайшие конкуренты в соревновании не дотянули до нее смешные в этой ситуации $10 и $20. Интересно, как это, играть на такой? Не исключено, что коллекционный экземпляр будет храниться без эксплуатации, ведь риск повреждения современных мощных видеокарт NVIDIA все же существует.

Стоимость лота будет перечислена в фонд TZU CHI USA, который оказывает благотворительную, медицинскую помощь, помогает во время стихийных бедствий и с образовательными программами. Фонд также поддерживает программы защиты окружающей среды, в котором использование видеокарты с потреблением около 600 Вт не то чтобы слишком способствует.

Источники: Asus, VideoCardz