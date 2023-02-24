Растаможка авто через «Дію» пока отменяется: ВРУ провалила законопроекты № 7466 и 7468

Похоже, что обещания украинских чиновников относительно легкого и быстрого растаможивания автомобилей через «Дію» рискуют так и остаться только обещаниями.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль говорил об облегченном растаможивании авто еще в начале лета 2022 года. Тогда ожидалось, что услуга будет запущена до 1 июля (правда, год он тогда не уточнял). А впервые о растаможке через приложение «Дія» в правительстве заговорили в мае, а в сентябре Кабмин одобрил соответствующий экспериментальный проект. Уже в конце января 2023 года в Минцифри рассказали, что работы над соответствующей нормативной базой продолжаются, а также показали калькулятор для расчета стоимости таможенных платежей. А в первых числах февраля Комитет ВР по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроекты №№ 7466, 7468 о растаможке авто в «Діє». Но дальше всё пошло не так, как предполагалось.

Сегодня народные избранники голосовали за эти законопроекты и полностью их провалили. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

«Рада провалила законопроект #7466 о растаможке авто в «Діє» за основу ЗА – всего 212 Также не набрали голосов отправка на повторное первое (217) и отправить автору инициативы (225)»

Аналогичная судьба постигла и второй законопроект.

«Не набрал голосов и другой законопроект об изменениях в Таможенный кодекс #7468 о растаможке авто в «Діє» за основу. Рада и его провалила ЗА – только 206»

Также следует отметить, что было еще 9 голосований по альтернативным нормативным документам. ВРУ не обеспечила ни одного результативного голосования по ним.

Следовательно, ВРУ отклонила законопроекты, которые могли бы существенно облегчить жизнь украинцам при растаможке автомобилей. Кабмин и Минцифры пока не прокомментировали ситуацию и не уточнили, будут ли они и далее пытаться внедрить упрощённую растаможку через «Дію».