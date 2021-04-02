Razer может наконец выпустить игровой ноутбук с процессором AMD, такая модель уже прошла тестирование в 3DMark





Компания Razer была лояльным сторонником Intel, когда речь шла об аппаратной платформе для её ноутбуков. Но, судя по всему, теперь она готова предлагать ноутбуки и на базе процессоров AMD. Об этом свидетельствуют данные из 3DMark, и если они верны, то в скором времени Razer представит свой первый игровой ноутбук с чипом AMD.

Загадочный ноутбук имеет обозначение Razer PI411, это кодовое название может соответствовать модели Razer Blade 14. Последний раз компания обновляла этот ноутбук ещё в 2016 году.

Новый ноутбук Razer PI411 оснащён процессором AMD Ryzen 9 5900HX (Cezanne) на базе архитектуры Zen 3. Этот чип работает на базовой частоте 3,3 ГГц и поддерживает возможность разгона до 4,6 ГГц. Настраиваемый параметр cTDP может находиться в диапазоне от 35 Вт до 54 Вт. Напомним, модель Razer Blade 14 (2016) содержит процессор Core i7-6700HQ (Skylake) с TDP 45 Вт.

Версия Razer PI411 также содержит 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 512 ГБ. Но, скорее всего, это лишь инженерный образец, и финальная версия будет предлагаться с более широким выбором конфигураций ОЗУ и накопителя. Вместе с тем, упоминаются две версии дискретной видеокарты NVIDIA: GeForce RTX 3060 с частотой 900 МГц, пропускной способностью памяти 14 Гбит/с и TDP 80 Вт; GeForce RTX 3070 Max-Q с частотой 780 МГц, пропускной способностью памяти 12 Гбит/с и тем же TDP 80 Вт.

Пока нет сведений о том, когда ноутбук Razer с процессором AMD появится в продаже и какова будет его цена.

Источник: tomshardware