Razer начала продажи своей умной защитной маски с RGB-подсветкой Razer Zephyr за $99 — и всю первую партию сразу же раскупили

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Умная защитна маска Razer Zephyr поступила в продажу на сайте Razer поздно вечером 21 октября по цене $99 (2 600 грн), однако первую партию (ее размер неизвестен) моментально раскупили.

Razer изначально представила концептуальный многоразовый респиратор N95 (они способны отфильтровать примерно 95% мелких частиц) под названием Project Hazel на январской выставке CES 2021. Интерес к концепту оказался настолько высоким, что в итоге Razer решила воплотить его в реальном продукте, а на E3 2021 состоялся анонс обновленного варианта — с внутренней RGB-подсветкой и антизапотевающим покрытием. В августе Razer переименовала маску в Razer Zephyr и открыла запись на бета-тестирование. И вот сейчас спустя 10 месяцев после анонса продукт вышел.

Razer Zephyr оснащена двумя воздухообменными камерами, которые позволяют воздуху свободно входить и выходить из носимого воздухоочистителя. Фильтры класса N95 с двусторонней защитой сохраняют оптимальную эффективность фильтрации до трех дней, после чего их можно заменить на новые.

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Маска дополнена парой 2-скоростных вентиляторов (4200/6200 об/мин), которые обеспечивают усиленную циркуляцию воздуха для более эффективного охлаждения, обеспечивая стабильный приток свежего фильтрованного воздуха и повышенный комфорт. Также маска выделяется прозрачным дизайном со слоем противотуманного покрытия, внутренней настраиваемой подсветкой Razer Chroma RGB для четкого выражения лица, микрофонами и динамиками, которые усиливают голос владельца.

Сама по себе маска стоит, как отмечалось выше, $99. Но вся первая партия на сайте Razer уже распродана (теперь ждем, когда перекупщики начнут перепродавать гаджет втридорога), а когда планируется следующая поставка, неизвестно. Набор фильтров Razer N95 Grade Filter Pack (10 фильтров) стоит от $30. Набор Razer Zephyr Starter Pack (маска Zephyr и три набора фильтров N95 Grade Filter Packs) оценен в $150.

Конкурировать маска Razer будет с LG Puricare, которая недавно получила апдейт (обзавелась микрофонами и динамика) и другими высокотехнологическими модными масками.