Разработчик антивирусов Norton договорился о покупке конкурента Avast — сумма сделки превышает $8 млрд
Конкурирующие разработчики антивирусного ПО NortonLifeLock и Avast объявили о подписания соглашения, предусматривающего слияние бизнесов путем поглощения.
По условиям сделки, NortonLifelock выкупить все находящиеся в свободном обращении акции Avast и создаст более крупную компанию по кибербезопасности. NortonLifeLock оплатит покупку денежными средствами и своими акциями, исходя из цены $27,20 на момент закрытия торгов 13 июля 2021 года — за день до появления в СМИ сообщений о возможной сделке. Акционеры Avast смогут выбрать из двух вариантов: по $2,37 за каждую акцию и 0,19 акции NortonLifeLock или по $7,61 и 0,03 акции NortonLifeLock. Сумма сделки в зависимости от того, какой вариант выберут акционеры, составит от $8,1 до $8,6 млрд.
После слияния у NortonLifeLock будет две штаб-квартиры: в чешской Праге и американской Темпе. Акции объединенной компании будут торговаться на бирже NASDAQ.
Нынешний гендиректор Norton Винсент Пилет и финдиректор Norton Натали Дерс останутся на своих должностях, а гендиректор Avast Ондржей Влчек получит должность президента объединенной компании и место в совете директоров. Сооснователь Avast Павел Баудиш также войдет в совет директоров NortonLifeLock в качестве независимого директора.
Прогнозируемые стратегические и финансовые преимущества от слияния NortonLifeLock и Avast
- Общее количество действующих пользователей достигнет 500 млн.
- Расширение географии и продуктового портфолио путем сочетания «сильных сторон Avast в области конфиденциальности и NortonLifeLock — в области идентификации».
- Двузначный рост выручки в долгосрочной перспективе (выручка Avast в 2020 году составила $892,9 млн, а Norton — $2,4 млрд).
- Avast, основанная в Чешской Республике, занимается разработкой антивирусов для розничных клиентов и малого бизнеса с 2010 года, а пять лет назад она приобрела компанию AVG.
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- NortonLifeLock — потребительская часть бизнеса Symantec, которая отделилась после того, как Broadcom приобрела бизнес Symantec в области корпоративной безопасности два года назад за $10,7 млрд. Антивирус Norton существует в различных формах с 1991 года и остается популярным вариантом для потребителей в течение 30 лет.