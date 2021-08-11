Разработчик антивирусов Norton договорился о покупке конкурента Avast — сумма сделки превышает $8 млрд

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Конкурирующие разработчики антивирусного ПО NortonLifeLock и Avast объявили о подписания соглашения, предусматривающего слияние бизнесов путем поглощения.

По условиям сделки, NortonLifelock выкупить все находящиеся в свободном обращении акции Avast и создаст более крупную компанию по кибербезопасности. NortonLifeLock оплатит покупку денежными средствами и своими акциями, исходя из цены $27,20 на момент закрытия торгов 13 июля 2021 года — за день до появления в СМИ сообщений о возможной сделке. Акционеры Avast смогут выбрать из двух вариантов: по $2,37 за каждую акцию и 0,19 акции NortonLifeLock или по $7,61 и 0,03 акции NortonLifeLock. Сумма сделки в зависимости от того, какой вариант выберут акционеры, составит от $8,1 до $8,6 млрд.

После слияния у NortonLifeLock будет две штаб-квартиры: в чешской Праге и американской Темпе. Акции объединенной компании будут торговаться на бирже NASDAQ.

Нынешний гендиректор Norton Винсент Пилет и финдиректор Norton Натали Дерс останутся на своих должностях, а гендиректор Avast Ондржей Влчек получит должность президента объединенной компании и место в совете директоров. Сооснователь Avast Павел Баудиш также войдет в совет директоров NortonLifeLock в качестве независимого директора.

Прогнозируемые стратегические и финансовые преимущества от слияния NortonLifeLock и Avast

Общее количество действующих пользователей достигнет 500 млн.

Расширение географии и продуктового портфолио путем сочетания «сильных сторон Avast в области конфиденциальности и NortonLifeLock — в области идентификации».

Двузначный рост выручки в долгосрочной перспективе (выручка Avast в 2020 году составила $892,9 млн, а Norton — $2,4 млрд).