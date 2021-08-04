Разработчики Battlefield 2042 объявили системные требования бета-версии
Electronic Arts в рассылке нескольким профильным изданиям сообщила системные требования беты Battlefield 2042. Закрытый бета-тест стартует 12 августа, но сколько места на диске займет клиент не уточняется.
Системные требования и детали закрытого бета-теста Battlefield 2042
Минимальные
- ОС: Windows 10 (64-разрядная)
- Процессор: AMD FX-8350 или Intel Core i5 6600K
- Видеокарта: AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce GTX 1050
- Оперативная память: 8 ГБ
- Интернет-cоединение: не ниже 512 кб/сек
- DirectX 12
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10 (64-разрядная)
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7 4790
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT или NVIDIA GeForce RTX 2060
- Оперативная память: 16 ГБ
- DirectX 12
Тестирование на ПК пройдет в середине августа — с 12 по 15 августа. Планируется шесть игровых сессий: пять по пять часов и одна продолжительностью девять часов. В закрытом бета-тесте примут участие «несколько тысяч» игроков, а в сентябре стартует более широкий открытый бета-тест.