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Разработчики Battlefield 2042 объявили системные требования бета-версии

Разработчики Battlefield 2042 объявили системные требования бета-версии

Разработчики Battlefield 2042 объявили системные требования бета-версии


Electronic Arts в рассылке нескольким профильным изданиям сообщила системные требования беты Battlefield 2042. Закрытый бета-тест стартует 12 августа, но сколько места на диске займет клиент не уточняется.

Системные требования и детали закрытого бета-теста Battlefield 2042

Минимальные

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная)
  • Процессор: AMD FX-8350 или Intel Core i5 6600K
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce GTX 1050
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Интернет-cоединение: не ниже 512 кб/сек
  • DirectX 12

Рекомендуемые

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная)
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7 4790
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT или NVIDIA GeForce RTX 2060
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • DirectX 12

Тестирование на ПК пройдет в середине августа — с 12 по 15 августа. Планируется шесть игровых сессий: пять по пять часов и одна продолжительностью девять часов. В закрытом бета-тесте примут участие «несколько тысяч» игроков, а в сентябре стартует более широкий открытый бета-тест.

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