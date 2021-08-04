Разработчики Battlefield 2042 объявили системные требования бета-версии

Electronic Arts в рассылке нескольким профильным изданиям сообщила системные требования беты Battlefield 2042. Закрытый бета-тест стартует 12 августа, но сколько места на диске займет клиент не уточняется.

Тестирование на ПК пройдет в середине августа — с 12 по 15 августа. Планируется шесть игровых сессий: пять по пять часов и одна продолжительностью девять часов. В закрытом бета-тесте примут участие «несколько тысяч» игроков, а в сентябре стартует более широкий открытый бета-тест.