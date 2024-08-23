Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали, сколько в игре финалов, и показали трейлер о Шраме

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Евгений Григорьевич, глава студии GSC Game Worldи Евгений Кулик, технический продюсер, рассказали об особенностях будущей игры в интервью для IGN во время Gamescom 2024.

Они уточнили, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет три концовки вместо ранее анонсированных четырех. Чтобы увидеть весь контент, игрокам придется пройти игру несколько раз. Разработчики не раскрыли информацию о наличии «истинного» финала, оставив этот вопрос без четкого ответа.

Позже IGN опубликовал полутораминутный геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Видео содержит новые фрагменты игрового процесса и показывает знакомого персонажа.

В ролике появляется наемник по прозвищу Шрам — главный герой «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо». Образ этого персонажа, возможно, воплотил Александр «Сей» Лаптий, боец полка «Азов», который ранее вспоминал о своем участии в создании игры.

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Трейлер продемонстрировал несколько знакомых локаций: мельницу, радиолокационную станцию «Дуга», детский сад в Припяти и загадочные экраны для «промывки мозгов», которые игроки видели в конце «Чистого неба».

Команда GSC Game World сейчас сосредоточена на оптимизации игры и устранении ошибок. Разработчики выразили уверенность в том, что смогут выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 вовремя — 20 ноября. Игра выйдет на PC (Steam, GOG, EGS), Xbox Series X, S и будет доступна в Game Pass.

Напомним, недавно китайские журналисты поделились впечатлениями от демоверсии S.T.A.L.K.E.R. 2.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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