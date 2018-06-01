Разработкой Windows и потребительских устройств Microsoft займется бывший глава Windows Phone Джо Белфиоре

В конце марта Microsoft объявила о масштабной реструктуризации (четвертой за последние пять лет), ясно дав понять, что Windows, с которой у большинства ассоциируется сама компания, больше не является для нее приоритетным направлением. После реструктуризации, которая должна завершится в ближайшие месяцы, подразделение Windows прекратит свое существование как отдельная бизнес-единица и растворится в двух других структурных единицах, а нынешний его глава и ветеран компании Терри Майерсона покинет компанию. Сейчас в сеть просочилась новая порция данных о внутренней кухне Microsoft. Она касается новоиспеченного подразделения Experiences & Devices, ориентированного на окружение и устройства.

Ресурс The Verge, ссылаясь на информаторов, напрямую знакомых с планами Microsoft, пишет, что вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре теперь будет отвечать за программу Windows Insider (ее нынешний руководитель – Дона Саркар), развитие веб-платформы (браузер Edge), сопутствующее ПО и разработку новых проектов.

Эти организационные изменения означают, что Джо Белфиоре, бывший глава программы Windows Phone, теперь будет отвечать за ключевую потребительскую составляющую Windows. По сути, Джо Бельфиоре сменит Терри Майерсона на посту главы Windows. При этом главой всего подразделения Experiences & Devices, куда вольются остатки подразделения Windows, (по сути, это будет старое Windows and Devices Group), будет исполнительный вице-президент подразделения продуктов Раджеш Джа, ныне отвечающий за разработку Office. Сейчас все выглядит так, что Раджеш Джа будет формальным руководителем, а Джо Бельфиоре станет его правой рукой.

Еще одна перестановка в руководящем составе – корпоративный вице-президент Кудо Цунода оставил свою прежнюю должность и сейчас ищет новое место в команде Microsoft. Цунода, который ранее работал над Kinect, Xbox и HoloLens, в последнее время отвечал за развитие ряда функциональных возможностей Windows 10 (функции Story Remix и Photos, а также инициативы, связанные с внедрением технологий 3D).

Будем надеяться, что в конечном итоге настольную Windows не постигнет незавидная участь мобильной Windows Phone. Недавние новости явно указывают на то, что нынешний глава Microsoft Сатья Наделла все делает правильно.

Источник: The Verge