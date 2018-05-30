Microsoft обогнала Alphabet и стала третьей в мире по рыночной капитализации

Компания Microsoft впервые за последние три года опередила Alphabet (материнская компания Google) по рыночной капитализации и заняла почетное третье место рейтинга самых дорогих публичных компаний мира.

На момент написания этих строк рыночная стоимость Microsoft составляет $759,75 млрд, тогда как Alphabet оценивается в $740,99 млрд. Впрочем, разница относительно невелика, так что существует высокая вероятность, что эта «победа» может быть краткосрочной.

Отметим, что Google, которая стала публичной компанией в 2004 году, понадобилось почти восемь лет, чтобы впервые обогнать по капитализации Microsoft, которая вышла на биржу в 1986 году. В период с 2012 по 2015 годы компании несколько раз менялись местами, но последние три года Google уверенно опережала Microsoft по рыночной капитализации.

Лидерство по рыночной капитализации сохраняет Apple, которая плавно приближается к заветной отметке в $1 трлн. Сейчас Apple оценивается в $919,82 млрд. В затылок Apple дышит Amazon с показателем $783,77 млрд, которая в марте сбросила ту же Google. Пятерку замыкает Facebook с показателем капитализации $538,05 млрд.

С мая 2017 года акции Microsoft подорожали почти на 40%. Также не лишним будет отметить, что акции Microsoft подорожали более чем в два раза после того, как Сатья Наделла (на фото выше) вступил в должность главы компании четыре года назад.

И хотя сейчас Microsoft заметно отстает от Apple и Amazon по капитализации, ее бизнес гораздо более диверсифицирован. Напомним, у Alphabet 90% дохода обеспечивает онлайн-реклама, а у Apple около 60% всех доходов приносят продажи смартфонов iPhone. При этом у Microsoft, как показал недавний квартальный отчет, 35% обеспечивают подразделения Windows, Surface и игровое направление, еще около 30% – облачные сервисы, и еще чуть более 30% – Office и другое ПО. То есть, у Microsoft большой потенциал и некоторые аналитики считают, что в ближайшие несколько лет облачный бизнес вырастет в объеме более чем вдвое, а рыночная капитализация компании приблизится к отметке в $1 трлн.

Источник: The Verge