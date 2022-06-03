Реальная Крематория. NASA готовится к изучению адской экзопланеты, которая постоянно горит

В 2016 году астрономы из NASA совместно с представителями Европейского космического агентства и Университетского колледжа Лондона обнаружили суперземлю обладающую атмосферой. Экзопланета 55 Cancri e была открыта при помощи телескопа Hubble и она находится на расстоянии около 40 световых лет от Земли. Эта суперземля в 8 раз превышает размерами нашу. Она вращается так близко ко своей звезде, что условия на поверхности могут буквально напоминать библейский ад. Или планету Крематория из фильма «Хроники Риддика». Экзопланета 55 Cancri совершает полный оборот вокруг звезды всего за 18 земных часов, а температура на ее поверхности достигает 2000 градусов Цельсия.

«Представьте, если бы Земля была намного, намного ближе к Солнцу. Так близко, что целый год длится всего несколько часов. Так близко, что гравитация заперла одно полушарие в постоянном обжигающем дневном свете, а другое — в бесконечной тьме. Так близко, что океаны испаряются, камни начинают таять, а облака извергают лаву», — описали планету ученые.

Главная загадка для ученых, почему на 55 Cancri e самая горячая точка — это не та часть, которая прямо обращена к звезде. Одна из теорий состоит в том, что планета имеет «динамическую атмосферу, которая перемещает тепло». А другая — что адская экзопланета вращается и там есть смена дня и ночи. Раскрыть тайну поможет телескоп «Джеймс Уэбб».

«При этом сценарии поверхность будет нагреваться, плавиться и даже испаряться в течение дня, образуя очень тонкую атмосферу, которую «Уэбб» сможет обнаружить», — отметили в NASA.

В таком случае, вечером пар охлаждается и конденсируется, образуя потоки лавы, которые стекают обратно на поверхность, а с наступлением ночи снова становятся твердыми.

Напомним, что первые полноценные снимки «Джеймса Уэбба» покажут 12 июля.