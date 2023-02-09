Реальная полиция в онлайн-играх: Ubisoft первой согласилась сотрудничать с правоохранительными органами в борьбе с токсичными игроками

Игровая индустрия, как и другие сферы сетевого взаимодействия, годами пытается справиться с токсичным поведением. Ubisoft, создатель крупных франшиз, таких как Assassin’s Creed и Rainbow Six, подписала первое в своем роде соглашение с полицией, чтобы попытаться решить проблему.

Онлайн-игры – место, где люди завязывают дружеские отношения и делятся незабываемыми впечатлениями. Во время пандемии они стали спасением для психического здоровья многих людей. Однако их темная сторона также очевидна. Оскорбительное поведение, угрозы насилия – все это можно найти в игровых пространствах.

В центре по работе с клиентами Ubisoft в Ньюкасле и в четырех других центрах по всему миру сотрудники следят за успехами игроков, отвечая на просьбы о помощи и активно участвуя в жизни сообществ. Поддержка занимается и разрешением ситуаций с токсичностью. Другие компании имеют похожие структуры, но уникальность здесь заключается в привлечении местных правоохранительных органов.

Сделка между компанией и полицией Нортумберленда (Англия) состоит из двух частей. Во-первых, офицеры-специалисты делятся своими знаниями и опытом с командой из 200 человек, работающих в центре в Ньюкасле, которые затем применяют полученные знания в своей повседневной работе. Во-вторых, существует соглашение о том, что в крайних случаях, когда обнаруживается угроза жизни или потенциальный серьезный вред, сотрудники могут быстро передать информацию в полицию.

Менее 0,01% случаев, которыми занимается центр, требуют вмешательства полиции. Это примерно несколько инцидентов в месяц. В большинстве нарушения норм поведения случаев учетные записи временно блокируются, в других отключаются навсегда. Персонал в Ньюкасле также может порекомендовать компании начать судебное разбирательство в некоторых случаях.

Некоторые случаи неэтичного поведения, с которыми сталкиваются сотрудники центра, пересекают национальные границы. Сотрудники рассказали BBC о недавнем случае в Норвегии, связанном с угрозой жизни и нанесением серьезного вреда. Соглашение с полицией Нортумберленда позволило привлечь норвежские власти.

В полиции утверждают, что их практическое участие в соглашении с Ubisoft приоритет отдается защите уязвимых лиц. Вместе с издателем игр и Университетом Нортумберленда полиция работает над распространением совместной практики на другие компании и регионы.