Акции Ubisoft обвалились на 25% после отмены игр и ухудшения годового прогноза. Разработчик Assassin’s Creed вроде уже пытался продать бизнес

У Ubisoft впереди затяжной кризис — сегодняшнее сообщение об ухудшении прогноза на текущий фискальных год, отмена игр и дальнейшее сокращение расходов в рамках утвержденного руководством антикризисного плана не стало неожиданностью для тех, кто следил за последними новостями. В то же время, это соответствующим образом сказалось на настроениях инвесторов и стоимости акций разработчика Assassin’s Creed и Far Cry — котировки обвалились на 25%.

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На момент публикации этого сообщения акции Ubisoft частично отыграли потери, однако курс до сих пор значительно ниже, чем при закрытии предыдущей торговой сессии. Прямо сейчас акции Ubisoft торгуются около отметки 20 евро за единицу, а самая низкая за сутки цена падала до 18,67 евро.

Если взглянуть на динамику изменения стоимости акций Ubisoft за все время, то можно увидеть, что так дешево они не стоили с 2015 года.

Что интересно, известный по правдивым инсайдам журналист VentureBeat Джефф Грабб утверждает, что Ubisoft предлагала некоторым компаниям слияния и поглощения, но в большинстве своем эти предложения вызвали лишь смех. Все потому, что Ubisoft – один из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр в мире, с очень сложной структурой и проблемами в корпоративной культуре — несколько лет назад прогремел ряд скандалов, связанных с сексуальными притязаниями и дискриминациями. В то же время далеко за примерами ходить не нужно — Activision Blizzard, которую пытается купить Microsoft за почти $69 млрд, имеет схожий «багаж». Очевидно, все упирается в цену, так что рано или поздно покупатель найдется. Иными словами, не удивляйтесь, если в будущем Ubisoft купит какую-то Microsoft или Sony (главное, чтобы не Tencent или NetEase).