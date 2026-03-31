Новости Кино 31.03.2026 comment views icon

Вышел официальный украинский трейлер "Супердевушки": премьера ровно через 3 месяца

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Вийшов офіційний український трейлер "Супер-дівчини" (SuperGirl): прем'єра рівно через 3 місяці

Новый трейлер фильма «Супердевушка» от DC Studios вышел 26 марта. Видео опубликовали на официальных YouTube-каналах Warner Bros., в том числе с украинской локализацией. Релиз сопровождает активное промо перед премьерой, запланированной на 26 июня 2026 года.


В трейлере впервые полноценно показана новая версия Кары Зор-Эл в исполнении Милли Алкок — героиню подают как значительно более жесткую и травмированную, чем в предыдущих экранизациях. Сюжет строится вокруг межгалактического путешествия и истории мести: Супердевушка помогает девушке Рути найти убийцу ее отца, космического преступника Крэма с Желтых холмов.

Трейлер акцентирует на масштабе истории — показаны несколько планет, космические бои и путешествия, а также суперпес Крипто. Отдельное внимание привлекло появление Лобо в исполнении Джейсона Момоа — персонажа позиционируют как одного из ключевых антигероев фильма. Напоминаем, что первый официальный тизер-трейлер вышел в начале декабря прошлого года.

Фильм является частью перезапуска киновселенной DC — Chapter One: Gods and Monsters под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. «Supergirl» станет вторым полнометражным проектом новой фазы после «Superman» (2025). Лента основанa на комиксе «Supergirl: Woman of Tomorrow» (2021-2022) Тома Кинга, который получил номинацию на Eisner Award. Именно эта история задала более мрачный тон — героиня выросла среди руин Криптона и видела гибель своей планеты, что существенно отличает ее от Супермена.


Режиссером выступил Крейг Гиллеспи, сценарий написала Ана Ногейра. В актерский состав также вошли Маттиас Шонартс (Крем), Ив Ридли (Рути), Дэвид Крамголц и Эмили Бичем (родители Кары). Съемки проходили в Великобритании с января по май 2025 года. Наблюдается достаточно радикальное изменение образа героини. В новой интерпретации она «неидеальна», импульсивна и даже склонна к саморазрушительному поведению: это делает ее более реалистичной и отличной от классических супергеройских архетипов.

Новый трейлер фактически закрепляет позиционирование «Supergirl» как более темного космического роуд-муви с элементами антигеройской истории — одного из ключевых релизов обновленного DCU в 2026 году. Это не классическая история становление героя, а более жесткий космический роуд-муви с антигеройской оптикой, где акцент сделан на травме, мести и морально неоднозначных решениях персонажей.

Спецпроекты
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин
ТОП 3 відеореєстратори DDPAI на будь-який гаманець

В общем, «Supergirl» разрабатывали в рамках масштабного перезапуска DC после смены руководства студии в 2022 году. Первоначальный проект еще в составе старого DCEU фактически отменили, а новую версию полностью перезапустили под руководством Джеймс Ганн и Питер Сафран — с другим сценарием, кастингом и творческим подходом.

Фильм частично выполняет функцию расширения новой киновселенной DC: в нем появляется Супермен в исполнении Дэвида Коренсвета, а персонаж Лобо, которого играет Джейсон Момоа, рассматривается как потенциальная точка для будущих спин-оффов. По данным индустриальных медиа, его роль в ленте может быть ограниченной, но используется для тестирования интереса к герою в новом DCU.

Источник: YouTube

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить