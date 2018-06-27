Qualcomm анонсировала SoC Snapdragon 429, 439 и 632

Компания Qualcomm анонсировала три новых мобильных процессора, предназначенных для применения в смартфонах и планшетах: Snapdragon 429, 439 и 632.

Чип Snapdragon 429 обеспечивает прирост производительности и энергоэффективности на уровне 25% по сравнению с процессором Snapdragon 425. Примерно такой же прирост показателей наблюдается и у модели Snapdragon 439 по сравнению с устройством Snapdragon 430. Младшая версия Snapdragon 429 поддерживает дисплеи с разрешением 720p и одиночную 16-мегапиксельную камеру или две 8-мегапиксельных камеры. Версия Snapdragon 439 может использоваться в мобильных устройствах, оснащённых дисплеем с разрешением 1080p, одиночной камерой с разрешением до 21 МП или двойной камерой с 8-мегапиксельными сенсорами.

Процессор Snapdragon 632 предназначен для мобильных устройств среднего уровня. Он обеспечивает прирост производительности на 40% по сравнению с чипом Snapdragon 626. В данном случае поддерживаются дисплеи с разрешением 1080p, одиночные камеры с разрешением до 24 МП или двойные 13-мегапиксельные камеры. Кроме того, эта система-на-чипе позволяет записывать видео в разрешении 4K и содержит LTE-модем с агрегацией несущих для достижения более высоких скоростных показателей передачи данных.

Новые процессоры совместимы с предыдущими устройствами на уровне контактов. Также они программно совместимы с предшественниками. Таким образом, производителям конечных устройств будет достаточно легко переключиться на использование новых процессоров. Мобильные устройства на базе новых процессоров Snapdragon 429, 439 и 632 должны появиться на протяжении второй половины 2018 года.

Источник: The Verge