Redmi K40 Pro получит чипсет Snapdragon 888, камеру на 108 Мп и цену $465

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Как ожидается, 25 февраля состоится официальная презентация новых смартфонов Redmi K40 и K40 Pro. Благодаря новой утечке уже сейчас удалось узнать, чем версия Pro будет отличаться от стандартной модели Redmi K40.

Согласно имеющейся информации, оба смартфона получат AMOLED дисплеи диагональю 6,81 дюйма с разрешением 1440p+. Xiaomi уже официально подтвердила, что эти устройства используют тот же светящийся материал E4, что и Mi 11. Таким образом, вполне возможно, что в них применяется точно такая же панель (с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+).

Что касается отличий. Сообщается, что топовая версия Redmi K40 Pro оснащена флагманским процессором Snapdragon 888, в то время как стандартная версия довольствуется чипсетом Snapdragon 870 (который представляет собой разогнанную версию Snapdragon 865). Кроме того, ожидается также выпуск версии с процессором Dimensity 1200, она, вероятно, будет называться Redmi K40S.

Также сообщается, что модель Redmi K40 Pro получит до 12 ГБ оперативной памяти (и, вероятно, увеличенную ёмкость хранилища). Однако точные конфигурации пока не раскрываются. Наконец, владельцам версии Pro будет доступна более ёмкая батарея 5000 мАч против 4500 мАч.

Обе модели смогут похвастаться наличием 108-мегапиксельной основной камеры. Но сверхширокоугольные и телефото модули будут отличаться. Для Redmi K40 Pro предусмотрены модули с разрешением 13 Мп и 5 Мп, а для обычной – 8 Мп + 5 Мп. Но не уточняется, каким модулям соответствуют эти разрешения сенсоров. Фронтальная камера будет одинаковой – 30-мегапиксельной.

Цена Redmi K40 Pro составит около $465. Обычная версия Redmi K40 будет стоить дешевле, а Redmi K40S станет самой доступной среди новинок.

Источник: gsmarena