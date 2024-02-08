Регулятор Дании запретил отправлять Google данные школьников — это может привести к полному запрету Chromebook и Workplace в образовании

Регулятор Дании против политики Google, которая позволяет использовать данные учеников с Chromebook и Google Workplace for Education, даже если они не используются для таргетирования рекламы.

Датский регулятор в сфере конфиденциальности Datatilsysnet постановил, что города Дании нуждаются в значительно больших гарантиях защиты приватности для использования сервисов Google, которые могут раскрывать данные детей, сообщает BleepingComputer со ссылкой на решение.

Агентство обнаружило, что Google использует данные учеников из Chromebook и Google Workplace for Education «в собственных целях», что является грубым нарушением европейского законодательства о конфиденциальности. До 1 марта муниципалитеты (читай: городские власти) должны предоставить четкое объяснение, какие именно меры они планируют внедрить для выполнения приказа о прекращении передачи данных в Google. Иначе с 1 августа педагоги должны полностью отказаться от использования Chromebook.

Регулятор постановил, что муниципалитеты не имеют права отправлять данные Google, пока законы не изменятся или Google не обеспечит возможность отфильтровать информацию об учениках. Формулировка Google по использованию данных для таких целей, как анализ эффективности или разработка новых функций, является проблемой, в их понимании, даже если таргетированная реклама сюда не входит. Вполне вероятно, что регуляторы видят риски по использованию данных учеников для разработки и совершенствования функций искусственного интеллекта, которые все чаще становятся частью Google Workspace и Chromebook.

Ранее Datatilsysnet пришли к выводу, что разрешение на использование Google Workspace for Education в местных школах выдали преждевременно, и города на самом деле предоставили мало внимания оценке рисков. В 2022 году комиссия потребовала от 53 муниципалитетов провести повторную оценку, чтобы отменить предыдущий запрет на обмен данными для города Хельсингер. Одним из требований процесса «переаттестации», который вылился в новое распоряжение с потенциальным баном, было предоставление информации, как Google использует собранную информацию об учениках и куда отправляет эти данные.

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