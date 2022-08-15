Рейтинг крупнейших IT-компаний Украины — обновление состава «большой пятерки» и падение общего числа специалистов ниже 100 тыс.

В январе общее количество IT-специалистов в топ-50 впервые достигло 100 тысяч, но в первом полугодии оно уменьшилось на 3%, и по состоянию на конец июля в 50 крупнейших компаниях Украины работает 97,6 тысячи специалистов.

В первом полугодии 2022 года почти у половины уменьшился штат.

В то же время количество специалистов в топ-25 компаний уменьшилось на 800 человек — сейчас там работает 77 тысяч специалистов.