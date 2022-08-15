Рейтинг крупнейших IT-компаний Украины — обновление состава «большой пятерки» и падение общего числа специалистов ниже 100 тыс.

Профильный ресурс DOU.UA опубликовал новый рейтинг крупнейших украинских IT-компаний (ТОП-50 крупнейших IT-компаний Украины) по количеству работников и проанализировал динамику их роста в первом полугодии 2022 года. Мы выбрали самое главное из исследования текущего состояния IT в Украине.
- В январе общее количество IT-специалистов в топ-50 впервые достигло 100 тысяч, но в первом полугодии оно уменьшилось на 3%, и по состоянию на конец июля в 50 крупнейших компаниях Украины работает 97,6 тысячи специалистов. В первом полугодии 2022 года почти у половины уменьшился штат. В то же время количество специалистов в топ-25 компаний уменьшилось на 800 человек — сейчас там работает 77 тысяч специалистов.
- В июльском рейтинге есть две новые компании — Room 8 Group (на 30-й строчке) и airSlate (на 32-й). Рейтинг 50 крупнейших IT-компаний Украины по количеству специалистов по состоянию на июль 2022 года:
- Произошли изменения и в большой пятерке — Ciklum впервые за 10 лет оказался за пределами пяти крупнейших компаний, а ее место заняла Evoplay. Последняя впервые попала в пятерку благодаря активному росту за последний год (почти на 1,5 тысячи специалистов с июля 2021 года). Уже несколько лет EPAM продолжает удерживать статус крупнейшей IT-компании Украины, однако за полгода она показала наибольший спад (минус 1260 специалистов). Softserve, занимающая второе место со штатом в 10 918 работников за этот же период потеряла 164 специалиста. На 3-м и 4-м местах — GlobalLogic и Luxoft.
- Более 60% компаний сказали, что не останавливали наем в Украине после 24 февраля, но такой же процент подтвердил сокращение найма с учетом довоенных планов более чем на 20% в феврале-июле 2022 года.
- Сокращение наблюдается среди нетехнических специалистов, тогда как количество технических специалистов в топ-25 даже немного увеличилось почти на 100 человек.
- Активнее всего в январе-июле этого года росла компания Ajax Systems — на 800 специалистов. Можно вспомнить, что весной и летом Ajax открывал новые локации как в Украине, так и за рубежом (первый зарубежный завод в Турции), вышел на рынок Мексики и Северной Америки. Также активно расширились Evoplay и Genesis – на 366 и 200 специалистов соответственно.
- По меньшей мере, 30 компаний открыли новые офисы в первом полугодии 2022 года. Среди украинских локаций новые офисы появились в Ужгороде, Хмельницком, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске, Виннице, Тернополе. Из зарубежных локаций самой популярной стала Польша — 15 крупнейших компаний открыли офисы в Кракове, Познани, Быдгоще, Гданьске, Лодзи, Варшаве.
- 16 компаний сообщили о закрытии физических офисов в Украине. Больше всего пострадал Харьков – 13 компаний закрыли там офисы. Еще 8 компаний — в Киеве. Кроме того, офисы закрыли в Одессе, Херсоне, Днепре, Сумах, Черкассах, Житомире.
- Только у двух компаний темпы найма выросли в первом полугодии и почти в половине они сократились на 20–50%, если сравнивать с довоенными планами.
- Что касается релокации, то все зависит от размера компании: чем больше она, тем больше сотрудников выехали за границу. Большинство сервисных компаний в рейтинге отметили, что теряли клиентов или были вынуждены заморозить проекты.
- В основном компании имеют умеренные планы по расширению во втором полугодии — более половины компаний планирует возрасти менее чем на 200 специалистов. Активно релоцировать специалистов компании тоже не планируют в следующие полгода.