Рейтинг Топ-25 геймдев-компаний Украины [весна-лето 2022]

Ресурс GameDev DOU опубликовал рейтинг 25 крупнейших геймдев-компаний Украины. Он базируется на таких показателях как общий штат компании, доля технических специалистов в ней и количество вакансий.

Рейтинг выполняет справочную роль и позволяет оценить, как изменился игровой рынок Украины за последние полгода. В список попали геймдев-компании, в которых имеется не менее 100 сотрудников и разрабатывают собственные продукты — мобильные игры, AA и AAA-проекты, а также аутсорс-студии и геймдев-стартапы IT-компаний. Не попали в него компании, занимающиеся гемблингом, созданием мобильных приложений для казино, игр в жанре социальное казино и т.д.

Всего на май этого года в 25 крупнейших геймдев-компаниях работает 10 298 специалистов. У половины компаний уменьшилось количество специалистов. В период с ноября 2021 по май 2022 общее количество геймдев-специалистов в Топ-25 увеличилось на 349 специалистов (3,51%). Такой небольшой рост обусловлен полномасштабным вторжением россии в Украину и частичной эвакуацией разработчиков за границу.

Первое место рейтинга занимает Playrix — в компании работает 1497 специалистов, из них 85% — технические специалисты. Сейчас в компании открыто 54 вакансии в Украине. В состав компании входят такие студии, как Playrix Ukraine, 4Friends, Voki Games, Boolat Play, Home Games, Zagrava.

Второе место занял Ubisoft – 1115 специалистов, технических специалистов 95%. Третье место у Plarium – 976 специалистов, технических специалистов 83%. Стоит отметить, что из Топ-3 только у Plarium выросло количество специалистов по сравнению с ноябрем 2021 года.

Офисы 25 крупнейших геймдев-компаний расположены в 8 украинских городах. Основной город – Киев, в котором размещаются 17 компаний. Затем следуют Львов, Харьков, Одесса, Днепр и Ровно. К сожалению, 5 офисов в Харькове временно не функционируют из-за близости к линии фронта. Украинские геймдев-компании открыли 16 офисов за границей и планируют запустить работу еще двух. Больше всего новых офисов открыли в таких странах: Польша — 5 офисов; Чехия — 2 офиса; Грузия — 2 офиса. Кроме того, несколько участников рейтинга пообещали выйти с российского рынка, в частности Plarium и G5 Entertainment AB.

Полная версия рейтинга Топ-25 геймдев-компаний Украины доступна по следующей ссылке.

Источник: GameDev DOU