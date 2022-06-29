Новости

Рейтинг Топ-25 геймдев-компаний Украины [весна-лето 2022]

Рейтинг Топ-25 геймдев-компаний Украины [весна-лето 2022]

Ресурс GameDev DOU опубликовал рейтинг 25 крупнейших геймдев-компаний Украины. Он базируется на таких показателях как общий штат компании, доля технических специалистов в ней и количество вакансий.

Помогаем

Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

Рейтинг выполняет справочную роль и позволяет оценить, как изменился игровой рынок Украины за последние полгода. В список попали геймдев-компании, в которых имеется не менее 100 сотрудников и разрабатывают собственные продукты — мобильные игры, AA и AAA-проекты, а также аутсорс-студии и геймдев-стартапы IT-компаний. Не попали в него компании, занимающиеся гемблингом, созданием мобильных приложений для казино, игр в жанре социальное казино и т.д.

Всего на май этого года в 25 крупнейших геймдев-компаниях работает 10 298 специалистов. У половины компаний уменьшилось количество специалистов. В период с ноября 2021 по май 2022 общее количество геймдев-специалистов в Топ-25 увеличилось на 349 специалистов (3,51%). Такой небольшой рост обусловлен полномасштабным вторжением россии в Украину и частичной эвакуацией разработчиков за границу.

11

Первое место рейтинга занимает Playrix — в компании работает 1497 специалистов, из них 85% — технические специалисты. Сейчас в компании открыто 54 вакансии в Украине. В состав компании входят такие студии, как Playrix Ukraine, 4Friends, Voki Games, Boolat Play, Home Games, Zagrava.

Второе место занял Ubisoft – 1115 специалистов, технических специалистов 95%. Третье место у Plarium – 976 специалистов, технических специалистов 83%. Стоит отметить, что из Топ-3 только у Plarium выросло количество специалистов по сравнению с ноябрем 2021 года.

11

Офисы 25 крупнейших геймдев-компаний расположены в 8 украинских городах. Основной город – Киев, в котором размещаются 17 компаний. Затем следуют Львов, Харьков, Одесса, Днепр и Ровно. К сожалению, 5 офисов в Харькове временно не функционируют из-за близости к линии фронта. Украинские геймдев-компании открыли 16 офисов за границей и планируют запустить работу еще двух. Больше всего новых офисов открыли в таких странах: Польша — 5 офисов; Чехия — 2 офиса; Грузия — 2 офиса. Кроме того, несколько участников рейтинга пообещали выйти с российского рынка, в частности Plarium и G5 Entertainment AB.

Рейтинг Топ-25 геймдев-компаний Украины [весна-лето 2022]

Полная версия рейтинга Топ-25 геймдев-компаний Украины доступна по следующей ссылке.

Источник: GameDev DOU


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить